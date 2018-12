Sněžení komplikuje dopravu na Vysočině a Liberecku, řidiči nemají vyjíždět

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou kvůli mokrému sněhu místy obtížně sjízdné. Nejhorší byla kolem 18. hodiny situace na Havlíčkobrodsku, kde byly po hustém sněžení zablokované hlavní tahy kolem Žďírce nad Doubravou i v kopci u Jitkova. Doprava vázla také ve směru z Havlíčkova Brodu na Humpolec a na Kolín u Habrů.

Problémy byly i na silnici I/19 mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Zledovatělý sníh je na silnicích nižších tříd.

Mokrý sníh se ujíždí a na namrzlých vozovkách se vytváří zledovatělá vrstva, auta někde nemohou vyjet do kopce nebo sjet. „Sypače místy stojí v kolonách aut,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na Vysočině sněží od pondělního večera. Silničáři jezdí se sypači i s traktory. „Všechno, co je k dispozici, je venku,“ řekl Hubený. K večeru byly největší problémy na tazích I/38 a I/34 na Havlíčkobrodsku.

Na Vysočině v úterý mělo podle Českého hydrometeorologického ústavu místy napadnout i 15 centimetrů sněhu. Večer a v noci na středu se místy může tvořit náledí a zmrazky, teplota klesne až čtyři stupně pod nulu.

Liberecký kraj

Sněžení v úterý komplikovalo dopravu také v Libereckém kraji. Projevilo se to i na mírně větším počtu nehod, které se většinou obešly bez zranění. Vydatné sněhové srážky byly především na horách. „V nejvyšších polohách napadlo přes 30 centimetrů,“ řekl v úterý Petr Šén, ředitel společnosti Silnice Libereckého kraje. „Sněžit má až do středy. Předpověď, která mluvila o nějakých 40 centimetrech, tak je velmi reálná,“ dodal.



Problémy měly v úterý hlavně kamiony ve stoupáních. Teploty se pohybovaly jen kolem nuly a sníh se na vozovkách uklouzával. Komplikace byly i na hlavních tazích, kamiony vázly ve stoupání na silnici 10 u Kořenova a ve stoupání na česko-polský hraniční přechod v Harrachově. Silnice do Polska přes Harrachov se v posledních letech při sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů preventivně uzavírá.



Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

K zablokování dopravy na tomto úseku stačí jediný kamion uvázlý v kopci. „Kvůli nenadálým změnám počasí doporučujeme řidičům nákladních vozidel, aby využívali cestu po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou,“ uvedl Šén.



Hlavní tahy v kraji byly odpoledne většinou holé a mokré, místy s rozbředlým sněhem. Šén nadále doporučuje zvýšenou opatrnost, a to i na mokrých silnicích. „Teploty budou klesat, to znamená, že se dá předpokládat, že mokré silnice budou namrzat,“ dodal. S vrstvou nového sněhu musí motoristé počítat na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších, přibývá ovšem sněhu i v ulicích měst.

Podle předpovědi by v noci mělo být v Libereckém kraji zataženo až oblačno s občasným sněžením nebo přeháňkami. Na horách by měly být srážky trvalejší a vydatnější. Teploty v noci by měly být mezi nulou a minus třemi stupni Celsia, na horách by měly klesnout až k minut pěti. Postupné ubývání srážek a oblačnosti očekávají meteorologové ve středu odpoledne a večer.