Meteorologové varují před ledovkou, výstraha platí až do pátku

Výstraha ČHMÚ Ledovka (nízký stupeň nebezpečí): Zlínský: (VS), Olomoucký: (JE, OL, PR, SU) a Moravskoslezský od středy 10:00 do pátku 8:00. Ledovka (nízký stupeň nebezpečí): Středočeský: (PB) od 600 m n.m., Karlovarský od 600 m n.m., Plzeňský od 600 m n.m., Jihočeský od 600 m n.m., Ústecký: (CV,) od 600 m n.m. od středy 18:00 do čtvrtka 8:00. Ledovka (nízký stupeň nebezpečí): Středočeský: (PB) od 600 m n.m., Karlovarský od 600 m n.m., Plzeňský od 600 m n.m., Jihočeský od 600 m n.m. a Ústecký: (CV) od 600 m n.m. od čtvrtka 18:00 do pátku 8:00