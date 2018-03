Deštivé pondělí nabídne až 16 stupňů, o víkendu se vrátí záchvěvy zimy

V pondělí bude zataženo až oblačno, od západu se na většině území objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i vydatnější srážky. Večer budou srážky od západu ubývat. Na západě se ojediněle vyskytnou mlhy. Kombinace deště s táním sněhu způsobí zvyšování hladin vodních toků.

Teploty v Čechách dosáhnou 7 až 12 °C, na Moravě a ve Slezsku 12 až 16 °C, v 1 000 metrech na horách se budou držet kolem 5 °C. Foukat bude čerstvý jihovýchodní až jižní vítr, který se bude měnit na jihozápadní. Na severní Moravě a ve Slezsku bude mít rychlost až 70 km/h, v Jeseníkách a Beskydech až 90 km/h.

V noci na úterý očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, na horách četnější, od západu v polohách nad 1 100 metrů sněhové. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku až zataženo a místy déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 6 a 2 °C.



V úterý přes den bude oblačno až polojasno, místy, zejména na horách, až zataženo. Ojediněle se objeví přeháňky, na horách četnější, večer v Čechách nad 700 metrů smíšené nebo sněhové. Teploměr ukáže 9 až 13 °C, na západě Čech kolem 7 °C.

Ve středu bude podle meteorologů oblačno až zataženo, místy, zejména na severu, přeháňky, nad 700 metrů smíšené nebo sněhové. Večer bude až polojasno, přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. Noční teploty budou 5 až 1 °C, denní 6 až 10 °C.

Na čtvrtek předpokládáme polojasno až oblačno. Na severovýchodě zpočátku až zataženo, ojediněle přeháňky, nad 800 metrů sněhové. Noční teploty budou +2 až -2 °C, denní 8 až 12 °C.

V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno. Místy se objeví déšť nebo přeháňky, nad 1 000 metrů přechodně srážky sněhové. V noci se budou teploty pohybovat od 5 do 1 °C, při malé oblačnosti až do -2 °C, přes den od 7 do 11 °C.

Od soboty do pondělí bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Na horách, postupně i v nižších polohách, se objeví srážky sněhové. Noční teploty klesnou na +4 až 0 °C, postupně až na 0 až -4 °C. Denní budou 4 až 8 °C, postupně však spadnou na 1 až 5 °C.

„Na období do konce týdne se očekává ochlazení, zatím však není zcela jasné, jak razantní. Pravděpodobně však oblačnosti opět přibude, místy bude pršet, na horách a postupně i v nižších polohách sněžit. Noční teploty budou o víkendu klesat pod bod mrazu, denní budou vystupovat jen slabě nad nulu, přibližně do 5 °C,“ uvedl pro iDNES meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Šimandl.