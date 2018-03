Na silnicích to klouže. Sníh a mrznoucí déšť komplikují dopravu v Česku

„V současné chvíli sněží ve všech krajích České republiky. V některých částech, zejména v nižších polohách, se jedná o smíšené srážky s deštěm. Aktuálně jsou srážky nejintenzivnější v Jihomoravském, Pardubickém, Olomouckém kraji a na Vysočině,“ uvedl meteorolog Miloš Dvořák z ČHMÚ. „Počítáme s tím, že na některých místech napadne až 10 centimetrů sněhu.“

Podle předpovědi prosněží většina dnešního dne, sníh bude místy přecházet spíše v déšť, který může na silnicích namrzat.

Na jižní Moravě začalo sněžit už po půlnoci, místy nyní padá déšť se sněhem. Na některých úsecích mohou vozovky namrzat. Musejí dát pozor také na průjezd sypačů, které vyjely do terénu, vyplývá z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Například v Brně vyjely ve 2:30 a ulice křižovaly do 5:00, do té doby spotřebovaly 70 tun soli, uvedl v tiskové zprávě provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Výstraha ČHMÚ Podle výstrahy má během dne napadnout 7 až 12 cm nového sněhu, intenzivní sněžení hrozí zejména na Vysočině a v na většině území Jihomoravského kraje. Při mrznoucích srážkách bude místy tvořit slabá ledovka. Komunikace tak budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám. Výstraha před výskytem ledovky a nové sněhové pokrývky platí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský kraj a Vysočinu. Výstraha před ledovkou je v platnosti do úterní 12. hodiny, před novou sněhovou pokrývkou do 17. hodiny.

I silnice ve Zlínském kraji mohou vlivem dešťových a sněhových přeháněk místy namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. S komplikacemi musejí motoristé počítat zejména na Vsetínsku a také v oblasti Bílých Karpat a takzvaných Buchlovských hor na Uherskohradišťsku. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou většinou holé a vlhké nebo mokré.

Na Vysočině v noci a ráno bylo podle dispečinku Krajské správy a údržby silnic v terénu přes 90 sypačů. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré, na silnicích nižších tříd leží místy sníh krytý posypem. Dopravu na silnici I/38 u Skuhrova na Havlíčkobrodsku omezuje přibližně od 6:00 nehoda nákladního automobilu.

Podle dispečera krajských silničářů je na vozovce rozsypaný náklad, provoz řídí policisté a jezdí se kyvadlově.

Na zbytky rozbředlého sněhu a místy také náledí si ráno musejí dát pozor řidiči i v Olomouckém kraji, kde jsou od nočních hodin sněhové a dešťové přeháňky. Všechny silnice v kraji jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové či smíšené přeháňky v noci zasáhly většinu kraje. Na Šumpersku a Jesenicku ráno silnice první a druhé třídy po chemickém posypu pokrývá slabá vrstva rozbředlého sněhu. Na méně důležitých cestách je ve vyšších polohách ujetý sníh s posypem.

Na silnici číslo 35 z Mohelnice na Šumpersku směrem na Moravskou Třebovou se ráno v osmikilometrovém úseku tvoří náledí. Kluzké jsou po sněžení a dešti dálnice D35 a D46 na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku. Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou dnes ráno ale vozovky většinou holé a mokré, jen místy se zbytky rozbředlého či ujetého sněhu.

Většina komunikací je sjízdná s větší opatrností

V Královéhradeckém kraji na řadě silnic leží zbytky rozbředlého sněhu. Na nesolených cestách v Orlických horách místy leží slabá vrstva zledovatělého sněhu. Řidiči musejí být při jízdě velmi opatrní.

Sníh na silnicích v Pardubickém kraji je většinou je po solení rozbředlý, místy může vozovky pokrývat i uježděná sněhová vrstva. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Lanškrouna, Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta či Žamberka. V Železných horách je na silnicích ošetřených inertním posypem vrstva nového sněhu. Na Skutečsku a Přeloučsku se na menších cestách vlivem mrznoucího deště tvoří náledí.

Problémy čekaly i na řidiče jedoucí z Pardubic či Hradce Králové do Prahy. Na dálnici D11 v celém úseku od Hradce k Poděbradům byla ještě krátce po osmé hodině ráno silná vrstva rozježděného sněhu. Ve směru na Hradec došlo ráno k drobnější nehodě, opačný směr byl s opatrností plynule průjezdný. Podobná situace byla i na rychlostní silnici mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Ještě krátce před devátou hodinou byly všechny čtyři pruhy plné rozbředlého a rozježděného sněhu.

Nejhorší situace v Moravskoslezském kraji je na Opavsku. „Teplota povrchu je menší než teplota vzduchu. Očekáváme i sněhové srážky, přechodně i dešťové. Proto se na vymrzlých silnicích může tvořit ledovka,“ uvedli silničáři.

Na Bruntálsku mohou řidiči na silnicích narazit na zbytky rozbředlého sněhu. Navíc tam kvůli sněžení může být snížena viditelnost. V Beskydech nesněžilo. I tam jsou ale místy silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Důvodem je ujetá vrstva sněhu. Na ostatních místech regionu jsou silnice sjízdné bez omezení.

Mrznoucí sněžení by mohlo na mnoha místech Jihočeského kraje komplikovat sjízdnost vozovek. Silničáři udržují komunikace téměř ve všech okresech, méně práce mají zatím jen na Prachaticku, uvedla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová. „V terénu máme většinu techniky. Většinou sněží, ale někde je spíš mrznoucí déšť,“ uvedla. Všechny vozovky v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Ve středních Čechách silničáři postupně nasazují do terénu další techniku, problémy zatím nejsou hlášeny, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic. O výraznějších komplikacích neví podle mluvčí Markéty Johnové ani policie.

„Zatím je to bez větších problémů. Nad ránem začalo sněžit, takže v současné době začínáme jezdit ve všech čtyřech oblastech. Postupně podle vývoje počasí budou aktivovány všechny sypače,“ uvedl dispečer kolem 07:30.

V Libereckém kraji jsou komunikace sice sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. I když je sněžení slabé, hlavně v horských oblastech zůstávají i na hlavních tazích zbytky sněhu a vozovky mohou klouzat. Žádné problémy ale zatím podle policie hlášeny nejsou.

V Praze a v okolí hlavního města došlo k několika nehodám, které komplikují dopravu na Pražském okruhu. Kolony jsou ve směru na Ruzyni a na příjezdech na okruh z dálnic D5 a D6. Složitá je doprava také v okolí Roztok, Únětic, Statenic, Holubic či Velkých Přílep. Potíže mají například linky 125, 164, 304, 309, 313, 316, 331, 344, 356, 373, 441, 444, 464, 474 nebo linky v okolí Mělníka. Omezení provozu dopravy platí až do odvolání.