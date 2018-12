Noční sněžení zkomplikovalo provoz v krajích, hrozí namrzání vozovek

Silnice Vysočiny jsou kvůli sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Na hlavních trasách je po chemickém ošetření rozbředlý sníh, na vozovkách nižších tříd leží ujetá sněhová vrstva posypaná drtí. Sypače jezdily v pondělí večer a znovu v úterý nad ránem. Sněhové přeháňky mají pokračovat.

Teploty byly celou noc kolem nuly. Přes den bude na Vysočině převážně zataženo, sněžení může být ve vyšších polohách trvalejší. Večer a v noci na středu se místy může tvořit náledí a zmrazky, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou v tomto kraji mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.

Řidiči musí být v úterý v Moravskoslezském kraji opatrní, protože po nočním sněžení může na některých vozovkách stále ležet vrstva sněhu, na silnicích po chemickém ošetření pak rozbředlý sníh. Místy navíc může sněžit, což snižuje i dohlednost. Vyplývá to z informací zveřejněných silničáři.



Hlavní tahy jsou ale většinou už holé nebo mokré a sjízdné bez výraznějšího omezení. V regionu se ale ráno stalo několik dopravních nehod. Většinou se obešly bez zranění, ale havarovaná vozidla mohou komplikovat provoz. Ve vyšších polohách Beskyd silničáři varují také před výskytem námrazy se zbytky posypu. Místy mohou silnice namrzat.

Jihočeské silnice jsou především ve vyšších polohách sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Řidiči však musí být opatrní i v nižších nadmořských výškách. Dopravu mohou na některých místech komplikovat sněhové přeháňky.

Sjízdnost s opatrností platí pro silnice všech tříd. Teploty v Jihočeském kraji se drží kolem nuly, na většině místech klesly i pod ní. Proto vozovky mohou namrzat. Podle předpovědi meteorologů má být v uterý přes den zataženo a občas sněžit. Na horách potom očekávají vydatnější a soustavnější sněžení.



Ve Zlínském kraji sněžilo, některé silnice jsou nesjízdné. Na mnoha místech blokují provoz uvízlé kamiony nebo dopravní nehody. Hlavní tahy jsou většinou mokré po chemickém ošetření, někde je dohlednost kvůli srážkám snížená. Vyplývá to z aktuálních informací silničářů.



V kraji je v uterý ráno zataženo, vane slabý vítr, teploty se pohybují od minus dvou do dvou stupňů Celsia. Přes den by v kraji mělo občas sněžit, večer by srážky měly slábnout, místy se může tvořit náledí. Teploty by odpoledne měly být od nula do čtyř stupňů Celsia.



Silnice v Olomouckém kraji pokryl v noci na úterý nový sníh. Silně sněží především na Šumpersku, kde sníh na vozovkách zůstává. Zvýšenou pozornost řízení by měli řidiči věnovat také na Jesenicku, kde musejí počítat s rozbředlým sněhem na všech silnicích. Na mnoha místech jsou stále sněhové přeháňky, které zároveň snižují viditelnost.

Na Šumpersku upozorňují správci silnic na silné sněžení v celém okrese, cesty tam pokrývá nový sníh. Viditelnost je snížena kvůli sněhovým srážkám, fouká také silný vítr. Na Jesenicku leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření na hlavních tazích i vedlejších cestách.

Na Olomoucku jsou silnice po chemickém ošetření mokré a holé, ve vyšších polohách v okolí Šternberku však některé úseky pokrývá nová sněhová vrstva. S. Podobná situace je také na Prostějovsku a Přerovsku. Tam správci silnic upozorňují na 291. kilometru D35 na nebezpečí námrazy.

Na mnoha místech ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde i uježděný. Silničáři také varují před vznikem ledovky a namrzáním vozovky, všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné



Opatrní by měli být řidiči zvláště v okolí Hlinska, Lanškrounu, Litomyšle, Moravské Třebové, Svitav, Ústí nad Orlicí, Poličky nebo Třemošnice. V okolí Lanškrounu je ve vyšších polohách a lesních úsecích souvislá vrstva sněhu s možností vzniku ledovky. V Železných horách mohou vozovky místy namrzat.

Sněžení komplikuje dopravu v Libereckém kraji, hustě sněží hlavně v horských oblastech. S vrstvou nového sněhu musí motoristé počítat na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, teploty se pohybují jen kolem bodu mrazu a silnice kloužou.

Hlavní tahy v jsou většinou holé a mokré, místy ale leží zbytky rozbředlého sněhu. Teploty v kraji se v úterý ráno pohybovaly od minus tří stupňů Celsia do tří stupňů. V horských oblastech silně sněží, v nižších polohách většinou prší nebo padá déšť se sněhem. Vítr fouká jen slabý. Podobné počasí podle meteorologů vydrží po celý den, teploty zřejmě nepřekročí tři stupně.

Kvůli sněžení a havárii osobního a nákladního automobilu byla ráno dočasně uzavřená silnice u Březnice na Zlínsku. „Komunikaci mezi Horní Lhotou a Zádveřicemi blokují od půl šesté ráno dvě uvízlá nákladní vozidla. Uzavřená je silnice I/57 v Horní Lidči ve směru na hraniční přechod se Slovenskem z důvodu havarovaného kamionu a v Bystřici pod Lopeníkem je uzavřená silnice I/50 ve směru na Starý Hrozenkov z důvodu uvízlých kamionů," uvedla Javorková.

Kvůli sněžení a havárii osobního a nákladního automobilu byla ráno dočasně uzavřená silnice u Březnice na Zlínsku. „Komunikaci mezi Horní Lhotou a Zádveřicemi blokují od půl šesté ráno dvě uvízlá nákladní vozidla. Uzavřená je silnice I/57 v Horní Lidči ve směru na hraniční přechod se Slovenskem z důvodu havarovaného kamionu a v Bystřici pod Lopeníkem je uzavřená silnice I/50 ve směru na Starý Hrozenkov z důvodu uvízlých kamionů,“ uvedla Javorková.