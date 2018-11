Na jihu Čech bude vydatně sněžit. Napadnout může až třicet centimetrů

8:22 , aktualizováno 8:22

Začátek týdne přinese do Česka déšť i sníh. Sněžit bude nejvydatněji na Prachaticku a Českokrumlovsku, kde by do úterního rána mělo napadnout deset až třicet centimetrů. Mokrý a těžký sníh může způsobit polomy. Meteorologové varují také před náledím.