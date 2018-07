Na severu Moravy bude do pátku pršet, místy spadne až 120 mm srážek

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným deštěm platí od dnešních 18:00 až do čtvrtka 18:00. „Srážky budou přechodně trvalé, na návětří hor na severovýchodě a severu území i vydatné. Nejvyšší srážkové úhrny jsou předpokládány od úterního do čtvrtečního večera v horských oblastech na severozápadním návětří Beskyd a Jeseníků, kde by mělo v popsaném období spadnout 80 až 120 milimetrů srážek,“ uvedli ve výstraze meteorologové.

V podhůří a okolí hor by se měly srážkové úhrny za 48 hodin pohybovat kolem 40 milimetrů, v extrému do 60. Déšť by měl zeslábnout během noci ze čtvrtka na pátek.

Podle meteorologů pravděpodobně dojde k dosažení nebo překročení prvního stupně povodňové aktivity na menších tocích, které odvodňují Jeseníky a Beskydy. První stupeň nevylučují ani na dalších horských tocích.

Před velmi vydatným deštěm varovali meteorologové v kraji Olomouckém(okresy Jeseník a Šumperk) a v Moravskoslezském (okresy Bruntál, Frýdek-Místek a Nový Jičín). Silný déšť by tak neměl narušit program festivalu Colours of Ostrava, kam dorazí desetitisíce návštěvníků. Vydatný déšť pak hrozí i na Orlickoústecku a Vsetínsku.

Teploty by se na severovýchodě území měly do pátku pohybovat kolem 22 °C. O víkendu by se podle vyhlídky počasí vyjasní. Na většině území meteorologové předpovídají polojasno s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty budou 26 až 31 °C.