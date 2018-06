Na Plzeňsko postupuje silná bouřka, mohou padat i dvoucentimetrové kroupy

V Čechách hrozí velmi silné bouřky VELMI SILNÉ BOUŘKY S PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Plzeňský (DO, PJ, PM, PS, RO, TC) od pondělí 11. 6. 2018 15:10 VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

Plzeňský, Jihočeský od pondělí 11. 6. 2018 16:00 do úterý 12. 6. 2018 2:00 VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha, Středočeský od pondělí 11. 6. 2018 20:00 do úterý 12. 6. 2018 6:00 SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Karlovarský, Ústecký od pondělí 11. 6. 2018 16:00 do pondělí 11. 6. 2018 23:00 SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Vysočina, Jihomoravský:(BK) od pondělí 11. 6. 2018 20:00 do úterý 12. 6. 2018 6:00 SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Plzeňský, Jihočeský od úterý 12. 6. 2018 12:00 do středy 13. 6. 2018 02:00 SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Vysočina, Jihomoravský, Zlínský od úterý 12. 6. 2018 17:00 do středy 13. 6. 2018 2:00