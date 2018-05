Rusové vymysleli nový sport: plavání s kalašnikovem na zádech

Soutěž v disciplíně nazvané „plavání s automatem“ byla součástí sportovní akce nazvané Spartakiada Junarmiji uspořádané při příležitosti 75. výročí prolomení nacistické blokády Leningradu. Newsru.com uvádí, že se závodilo ve třech věkových kategoriích: 14 až 15 let, 16 až 17 let a 18 až 20 let.



Závody podle svědků vypadaly poněkud zvláštně. „Teenageři navlečení do vojenské uniformy a s gumovými čepicemi na hlavě snaživě plavali prsa a na zádech měli AK-47. Tento poměrně nový sport, aspoň pro Magnitogorsk, byl první disciplínou spartakiády regionálního oddílu celoruského vojensko-vlasteneckého hnutí Junarmija,“ píše web hornews.com.

Junarmija (Mladá armáda) je mládežnická organizace, která vznikla v roce 2016 při ministerstvu obrany a dnes má pobočky v 85 regionech Ruska. Podle půl roku starých údajů má asi 160 000 členů. Ruští generálové chtějí jejím prostřednictvím vychovat novou generaci pěšáků, tankistů, parašutistů a letců.

Světová média o ní psala loni v dubnu, kdy „junoarmijci“ v rámci rekonstrukce bitvy o Berlín vzali útokem maketu Reichstagu ve vojenském lunaparku Patriot nedaleko Moskvy (psali jsme zde: Rusové dobyli kopii Říšského sněmu, nápadně se podobá dnešnímu Bundestagu).

VIDEO: Ruské ministerstvo obrany láká mládežníky ke vstupu do organizace Junarmija Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu