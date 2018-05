Zaměstnanci ve zdravotnictví si polepší od ledna o 10 procent, slíbil Babiš

„Zdravotnictví a školství mají prioritu. Určitě na základě i dnešní debaty navštívíme určité nemocnice,“ řekl po setkání se sto padesáti odboráři ve zdravotnictví Babiš. „Je pravda, že ta debata byla bouřlivá,“ připustil předseda vlády. Kabinet bude podle něj věnovat pozornost problematice příplatků za za směnný provoz u lůžkové péče.

„Snažíme se ucpat díry. Počítáme s 319 miliardami, které budeme rozdělovat,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vláda zdravotníkům přidávala opakovaně. Loni dostali o deset procent víc k tarifům, v předchozích dvou letech po pěti procentech. „Za minulé koaliční vlády jsme mzdy navyšovali celkově o 30 procent. Bylo to o 65 miliard navíc,“ řekl Babiš. Podle ministra Vojtěcha šlo 43 procent z nich do lůžkových zařízení. „Je nutné se podívat na to, kam ty peníze jdou,“ řekl ministr.

Sestrám u lůžka ve třísměnném provozu přidala vláda loni v červenci navíc dalších deset procent. Odboráři žádají, aby se do budoucna takové navýšení týkalo i sanitářů a dalšího nižšího personálu. Podle Vojtěcha bude prioritní právě podpořit zaměstnance ve směnném provozu.

U sester činí tarif asi 65 procent mzdy. K tomu mají osobní ohodnocení nebo příplatky za přesčasy. Průměrný výdělek zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky. Průměrný hrubá mzda všeobecných sester je podle odborů od 24 500 do 29 570 korun měsíčně podle délky praxe.