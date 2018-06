Přidejte zaměstnancům veřejného sektoru více do tarifů, žádají odbory

Jednání k platům ve veřejném sektoru má pokračovat 9. července. Premiér Babiš minulý týden řekl, že do platů poputuje příští rok o deset procent peněz víc než letos. Zatímco učitelé by si měli přilepšit o 15 procent, pro ostatní zaměstnance veřejného sektoru, jako hasiče, policisty či úředníky, má být na platy o šest procent prostředků víc. Tarify by se jim přitom měly zvýšit jen o dvě procenta, zbytek by byl na odměny.

„Co nebude v tarifech, je pouze a jen virtuální realita. Odměňování zpravidla funguje tak, že ti nejvýše postavení dostanou nejvíce a ti nejníže – je otázkou, jestli něco zbude a zda jim někdo něco dá. Takže my chceme, tak jak říká pan premiér, ochránit ty, kdo na tom jsou v hierarchickém struktuře nejhůře, aby to skutečně dostali,“ řekl jednání s premiérem Středula.



Ministryně financí v demisi Alena Schillerová po jednání vlády řekla, že bude podporovat pozměňovací návrh, který reformu regionálních školství rozkládá do do dvou let. „Pro rok 2019 jde o částku 24 miliard, přičemž 21,5 miliardy půjde do platů učitelů a ty budou vyšší v průměru o 15 procent,“ uvedla ministryně Schillerová.

V souvislosti s přípravou rozpočtu řekla, že prostředky pro vysoké školy vláda podle ní navýší asi o 1,8 miliardy. „Významná část půjde do platů,“ řekla. U veřejné správy, včetně bezpečnostních složek se podle ní počítá v průměru s navýšením o 6 procent.

S odbory se má dál jednat o termínu navýšení platů, poměru rozdělení přidávané sumy na tarify a odměny a o případném rušení platové tabulky pro lidi s nejnižším výdělkem.

„Budeme dál jednat o možnosti změny v poměru mezi tarifním navýšením a tím, co by zůstalo nadřízeným na nadtarifní složku,“ uvedl Středula. Podle něj má ministerstvo práce nyní spočítat, kolik by škrtnutí nejnižší tabulky a odměňování pracovníků podle vyšší tabulky stálo.