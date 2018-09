Zdravotnické odbory jednají o zvyšování platů s ministrem Vojtěchem

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je od poloviny srpna ve stávkové pohotovosti. Podporuje ji i Lékařský odborový klub. Pokud ministr na jejich požadavek nepřistoupí, budou zvažovat další kroky.

„Bude výrazná podpora směrem k personálu. Pro sestry ve směnném provozu půjde o 5 000 korun víc na hlavu. V průměru je to tak asi 15 procent navíc,“ uvedl Vojtěch na konci srpna.

Úhradová vyhláška, která peníze ve zdravotnictví na příští rok rozděluje, je podle ministra Vojtěcha už podepsaná a brzy vyjde ve Sbírce listin. Podporuje zvýšení odměn nízkopříjmovým skupinám ve zdravotnictví. Příští rok dostanou přidáno zdravotníci ve směnném provozu.

„V posledních čtyřech letech vzrostly platy ve zdravotnictví o více než 30 procent. A nárůst bude pokračovat i v příštím roce. Do zdravotnictví půjde rekordních 320 miliard korun. To je o 20 miliard víc než letos, z toho 13 miliard dostanou jen nemocnice. Tento objem peněz umožňuje navýšení platů všem zdravotníkům, a to až o 10 procent. Odměňování však bude cílené tam, kde je to nejvíce potřeba,“ uvedl již dříve pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš.