VIDEO: Dobrodruh sestavil plovoucí kolo, sbírá plasty z britských řek

Ihned po návratu z posledního závodu si pětatřicetiletý Boruah sestavil v Londýně bambusový bicykl. Po jeho stranách připevnil dva nafukovací žluté plováky, přidal kormidlo a dopředu umístil vrtuli poháněnou pedály.

Na plovoucím kole a s rybářskými sítěmi se poté vydal po městských řekách a kanálech, kde sbírá plastový odpad.



Hlavní myšlenkou Boruahovy snahy není vyčistit veškeré vodní cesty v Británii, ale vyvolat společenskou diskusi. O zájem kolemjdoucích rozhodně nemá nouzi. „Je to skvělý startér konverzace. Vyprávím lidem o své práci, plastu, a jak to všechno začíná tady v kanálech, vysvětlil Boruah pro CNN.



Muž doufá, že jeho kampaň s názvem „Projekt Temže“, dodá lidem povědomí o znečištění plasty a povzbudí je k akci. Boruah vedle projíždění na kole spolupracuje s radami, podniky a komunitami na tom, aby snížily svou „plastovou“ stopu.

Svůj život se rozhodl změnit i Boruah. Ještě před rokem pracoval jako konzultant a před monitorem trávil i 14 hodin denně.

„Zeptal jsem se sám sebe, kdy jsem naposledy viděl hvězdu na obloze,“ vypráví, jak se rozhodl změnit svůj život. Svou cestu osvěty zahájil loni na Temži, nyní se vydává také na další řeky po celé zemi. K vodě cestuje na kole jen s batohem. Na místě pak během čtyřiceti minut zprovozní svého obojživelníka.

Wow! This man, Dhruv Boruah, built a floating bike to collect trash from the London’s Rivers and Canals ♻️. @CleanCityDC https://t.co/2oEYRaiFf2 pic.twitter.com/fueyM8PygA