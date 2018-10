Některé recyklované plasty jsou nebezpečné, dětem snižují inteligenci

Nebezpečné plasty nejsou podle studie na evropském trhu žádnou výjimkou. V rámci výzkumu bylo testováno 430 výrobků z devatenácti zemí Evropy včetně České republiky. Ve 109 případech v nich byla odhaleny látky, které patří do skupiny bromovaných zpomalovačů hoření. Tyto látky jsou nebezpečné pro fungování mozku, rizikovou skupinou jsou hlavně děti. Do lidského organismu se mohou dostat především ústy, ale také pouhým kontaktem s kůží.

„Děti jsou nejovlivněnější skupinou proto, protože si často hrají na zemi, takže jsou blízko domovnímu prachu a navíc si často vkládají ruce nebo hračky do úst,“ vysvětluje Jitka Straková, autorka studie Toxická past. V prachu se úlomky plastů objevují v důsledku běžného používání plastových předmětů.

Děti nejsou v ohrožení pouze kvůli častějšímu kontaktu s těmito s jedovatými látkami, ale také proto, že se vyvíjí jejich mozek, a na mozek mají bromované zpomalovače hoření vliv především. Ovlivňují totiž hormonální systém dítěte, který hraje při vývoji mozku klíčovou roli.

Plast může způsobit nevratné poškození mozku

„Naruší vývoj tak, že je poškození nevratné. V poslední době narůstá počet dětí, které trpí nejrůznějšími neurologickými poruchami: poruchou soustředění, problémy s interaktivitou, syndromem ADHD. Všechny tyto poruch jsou dávány do souvislosti s některými typy toxických látek. Jednou z těchto látek jsou právě bromované zpomalovače hoření,“ vysvětluje Karolína Brabcová, odbornice na toxické odpady.

Vliv těchto látek na organismus se v přímém důsledku může projevit kromě psychických obtíží také snížením inteligence, jak upozorňuje Jindřich Petrlík, který vede program Toxické látky a odpady organizace Arnika. „Ze studií vyplývá, že kvůli bromovaným zpomalovačům hoření je průměrná ztráta 3,75 bodu inteligenčního koeficientu,“ uvádí Patrlík a dodává, že snížení inteligence má negativní vliv na ekonomiku státu.

Problémem jsou pouze recyklované materiály

První zpomalovače hoření byly zakázány vydáním směrnice Evropského parlamentu už v roce 2003 a v nových plastových výrobcích se již vybrané toxické skupiny používat nesmějí. Problém je ale s recyklovaným plastem.

„Tlak na recyklaci je nesmírně silný, má to bohužel jedno negativum. Spotřebitelé nevědí, co dostávají zpátky v těch recyklovaných výrobcích,“ vysvětluje Brabcová. Vytříděný plastový materiál, který tyto látky obsahuje, se prodává do zemí mimo Evropskou unii. V zahraničí se plast recykluje na novou surovinu a posílá zpátky do Evropy v podobě umělohmotných výrobků.

Problematický je především černý plast. Výrobci se snaží různobarevnou plastovou směs obarvit výraznou krycí barvou, tak aby vypadal esteticky. Černá barva nejlépe kryje nevzhlednost recyklovaných surovin. Tento typ umělé hmoty s jedovatými látkami byl objeven v řadě výrobků od dětských hraček, přes sponky a čelenky až po kuchyňské náčiní.

Nejvíce bromovaných zpomalovačů hoření bylo v hračce z Portugalska. Na recyklované materiály jsou aplikována méně přísná kritéria, než na primární suroviny. Všechny předměty ve kterých byly jedovaté látky objeveny proto splňovaly evropskou legislativu.