Otráveného exčlena Pussy Riot Verzilova propustili z nemocnice

Verzilov byl do Berlína převezen po počátečním léčení v Moskvě. Brzy se jeho zdravotní stav výrazně zlepšil. Nemocnice Charité ve středu uvedla, že Verzilovovy zorničky sice stále nereagují, jak by měly, ale podle lékařů to není nic vážného.

Doktoři v Berlíně, kam byl Verzilov převezen z Moskvy, také vyjádřili přesvědčení, že příčinou otravy byla látka, která působí na nervový systém a skrze něj na regulaci vnitřních orgánů.



Šéf nemocnice Charité Karl Max Einhäupl uvedl, že z testů se dosud nepodařilo zjistit, která látka mohla způsobit onemocnění Verzilova.

Berlínská nemocnice je nadále v kontaktu s moskevskými kolegy a snaží se získat více informací o počáteční léčbě pacienta, který byl v ruské metropoli hospitalizován 11. září po návštěvě soudního slyšení v procesu s jeho přítelem.

Ruští lékaři Verzilovovi údajně v souladu s podezřením na otravu vypumpovali žaludek a provedli dialýzu. Třicetiletý muž ztrácel zrak, sluch a schopnost chůze. Německému deníku Bild řekl, že z otravy podezírá ruskou tajnou službu. „Jsem pevně přesvědčen, že za mým otrávením je ruská tajná služba, možná ruská vojenská rozvědka GRU,“ cituje ho Bild.

Verzilov patří k nejvýraznějším osobnostem ruské alternativní scény. Proslul zejména jako inspirátor okázalých performancí umělecké skupiny Vojna, je vydavatelem internetového serveru Mediazona, který monitoruje situaci v ruském vězeňství.



Verzilov, jenž byl také jedním z aktivistů, kteří narušili průběh finále světového fotbalového šampionátu v Moskvě, byl v minulosti manželem Naděždy Tolokonnikovové, též členky Pussy Riot. Ta byla v roce 2012 odsouzena na dva roky do vězení za divoký punkový koncert v moskevské katedrále Krista Spasitele.