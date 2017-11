Postoj Pirátů ke kandidátovi ANO se mění. Kvůli SPD a komunistům

„Formuje se nám tady koalice ANO s podporu KSČM a SPD,“ řekl už po jednání s TOP 09, ODS a hnutím STAN šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Podobný názor vyjádřil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Podle Bartoše rozhodne víkendové jednání sněmovního klubu. „ANO má jistě deklarovanou podporu SPD a KSČM. Ta schůzka něco naznačila. Uvidíme, budeme o tom jednat,“ uvedl Bartoš před jednáním s vítězem voleb, hnutím ANO. Ke spojenectví ANO s hnutím SPD Tomia Okamury by se podle něj Piráti neměli přidávat.

Místopředseda ANO Petr Vokřál před jednáním řekl, že od dřívější jasné podpory v posledních dnech Piráti ustupují. Hnutí Andreje Babiše, který se pokouší sestavit menšinovou vládu, požaduje od Pirátů jasnější postoj, že se Vondráček o jejich podporu nemusí bát. Protikandidátem Vondráčka je šéf ODS Petr Fiala.

Zatím má Vondráček na své straně 78 poslanců ANO a k podpoře hnutí, které vyhrálo volby, se kloní i komunisté s 15 křesly a SPD se 22 poslanci. To by mu k vítězství při volbě předsedy v tajné volbě stačilo, ale zároveň by Babišovo hnutí demonstrovalo spojenectví se dvěma uskupeními, o nichž před volbami tvrdilo, že s nimi vládnout nechce. Zatím ale jediní komunisté naznačili ochotu tolerovat menšinovou vládu za splnění určitých podmínek a Okamura zase jako první řekl, že ANO má nárok na šéfa Sněmovny.

Babiš potřebuje, aby bylo zvoleno vedení Sněmovny, jinak nemůže dát kabinet Bohuslava Sobotky demisi a prezident Miloš Zeman ho do té doby ani nemůže jmenovat premiérem.

Babiš v rozhovoru pro čtvrteční MF DNES řekl, že zatím nemá jasno o čtyřech pozicích ve své vládě - o ministrovi školství, kultury, zdravotnictví a průmyslu. Z ostatních členů vlády, o nichž uvažuje, jsou tři nestraníci.

ANO nabízí Pirátům předsednictví dvou sněmovních výborů. „Slyšeli jsme požadavek, aby opozice vedla kontrolní komise. Já budu chtít konkrétně slyšet, kdo by měl zájem o kterou. Pořád je ve hře petiční a kontrolní výbor,“ uvedl místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.