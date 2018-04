Piráti navrhují, aby politici neměli nárok na víc peněz za více funkcí

„V případě souběhu výkonu více funkcí náleží veřejnému funkcionáři odměna pouze za výkon první funkce,“ píše se v návrhu, který představili šéf klubu Pirátů Jakub Michálek a lídr kandidátky v podzimních volbách v Praze Zdeněk Hřib.

„Návrh přichází s poměrně radikálním řešením, které ještě v české politice nebylo. Poslanec nebo senátor by mohl mít pouze jednu placenou funkci na plný úvazek,“ řekl Michálek. „Myslíme si, že by to zásadně pomohlo jak fungování v Poslanecké sněmovně, kde řada poslanců má velké absence, tak jednotlivým místním samosprávám,“ je přesvědčen šéf klubu Pirátů.

„Je to změna, která by pomohla tomu, aby se věnovali tomu, proč byli zvoleni. Nám samozřejmě nevadí, že lidé dostávají za práci peníze, to je naprosto správně, ale v případě, že kumulují dva, nebo někdy i více úvazků, tak není správně, aby se jim kumulovaly peníze,“ řekl předseda klubu Pirátů.

Někteří si přijdou na víc než 200 tisíc měsíčně

Hřib ukázal několik příkladů, proč je podle Pirátů změna potřebná. Petr Dolínek z ČSSD je náměstkem pražské primátorky Adriany Krnáčové a zároveň poslancem, i předsedou podvýboru pro kosmonautiku. Celkem si nyní ve veřejných funkcích podle Hřiba přijde na 208 tisíc korun měsíčně.

„Druhým rekordmanem je pan doktor Běhounek. Hejtman kraje Vysočina, poslanec, místopředseda správní rady VZP a také zastupitel v Pelhřimově a praktikující ortoped na Vysočině. Celkem to ve veřejných funkcích vychází na 242 tisíc korun,“ uvedl Hřib.

Jako třetí příklad uvedli Piráti případ poslance za KDU-ČSL Jana Čižinského, který je starostou v Praze 7 a zároveň zastupitelem města Prahy. „Dohromady z veřejných funkcí pobírá 213 tisíc korun. Ani nejde primárně o peníze. Jde o to, že práce za veřejné prostředky není odváděna naplno, byť je naplno placena,“ prohlásil Hřib. Vytkl Čižinskému i střet zájmů, protože podle Pirátů by neměl mít zároveň uvolněnou funkci v magistrátu i v městské části.

Michálek věří, že návrh podpoří ANO s ohledem na své předvolební sliby, že nebude kumulovat funkce. Očekává také, že pro bude ČSSD kvůli výsledku vnitrostranického referenda z roku 2014, podle něhož sociální demokraté měli navrhnout zákon proti kumulaci funkcí. Podobný návrh jako Piráti předkládali v Senátu zástupci TOP 09 a STAN.