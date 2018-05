Snížíme astronomické ceny bytů, řekl při startu kampaně Pirátů Michálek

„Dnes máme krizi na trhu s cenami bydlení, která vyžaduje řešení jak na úrovni státu, tak na úrovni hlavního města Prahy. My jsme třeba v Poslanecké sněmovně navrhli konkrétní znění zákonů k Airbnb,“ uvedl šéf poslanců Pirátů.

„Naši pražští zastupitelé a poslanecký klub chtějí fungovat jako jeden tým,“ vyhlásil při startu volební kampaně v hlavním městě. „Funkce primátora je asi druhá nejnáročnější práce v tomhle státě v politických funkcích a myslím si, že náš premiér nemá daleko od toho, že se z toho asi už zbláznil. Takže ten tlak tam bude obrovský,“ podotkl na adresu premiéra v demisi Andreje Babiše, končící primátorky Prahy za ANO Adriany Krnáčové a kandidáta Pirátů na vedení hlavního města Zdeňka Hřiba.

Tomu šéf Pirátů Ivan Bartoš k jeho 37. narozeninám předal obří dort připomínající jedna hřib, ale také atomový výbuch. Prioritami Pirátů, kteří mají ambici volby v hlavním městě vyhrát, jsou transparentní a profesionální radnice, digitální metropole, čisté a zdravé město a služby pro moderní rodinu

„Pražané by si měli být schopni vše zařídit online a neměli by být nuceni věčně obíhat úřady. Ve městě by mělo být více stromů a vody, aby tu v létě nebyla vedra tak typická pro betonové džungle. A v neposlední řadě by Pražané měli mít možnost sehnat si dostupné a důstojné bydlení a také místo v kvalitních školách a školkách pro své děti,” uvedl Hřib.

Strana představila také trojici kandidátů do Senátu v hlavním městě - obhajujícího senátora Libora Michálka, bývalou šéfku České inspekce životního prostředí Evu Tylovou a auditora Lukáše Wagenknechta.

Na podzim ve volbách do Sněmovny dostali Piráti 546 393 hlasů (10,79 procenta). V Praze byli přitom ještě úspěšnější. V hlavním městě dostali ve volbách do Sněmovny 17,59 procenta, což znamenalo druhé místo za ANO. Piráti v hlavním městě porazili dříve nejsilnější ODS i TOP 09.