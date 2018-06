Bez chyb není možné růst, říkají Piráti. A své přešlapy chtějí napravit

Poslanec Pirátů Tomáš Vymazal těžil virtuální měnu ve služebním bytě připojeném na služební elektřinu. Jeho kolegové Dana Balcarová a Mikuláš Peksa se vesele fotili na recepci na ruské ambasádě s talíři s pelmeněmi.

Kolektivně Piráti omylem podpořili vyznamenání komunistického básníka Karla Sýse. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal pak zlehčoval hrdiny výrokem, že váleční letci „v zásadě jen plnili rozkazy“.

A už v říjnu nejmladší poslanec František Kopřiva v diskusi nadhodil, že „je možné opustit NATO, když se EU ubrání sama“. Co se to vůbec děje ve straně, která se podle průzkumů řadí mezi nejsilnější?



„Bez chyb není možný růst. Samozřejmě, že mě ty různé přeháňky mrzí. Na druhou stranu jsem ráda, že jsme pod takovým drobnohledem – můžeme si tak okamžitě vzít poučení a soustředit se na co nejlepší práci,“ sype si na hlavu popel 1 .místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Po zvolení do Sněmovny jsme neměli zkušenosti s mediálními výstupy, neplatili jsme si žádná mediální školení. Teď se to za běhu učíme,“ líčí Kopřiva a říká, že i jeho výrok o vystoupení z NATO byl dílem nezkušenosti. A Piráti svorně tvrdí, že dělají vše pro to, aby se jim už podobné přešlapy nestávaly. Třeba jako ten, kdy podpořili vyznamenání pro Sýse. Tehdy prý byl na vině nedostatek času na prostudování návrhů. „Přijdou nějaké procesní změny v projednávání sněmovních dokumentů, tak aby panovala větší jistota, že vše včas viděl dostatek očí,“ slibuje místopředseda Sněmovny Pikal.

Mezi vládou a opozicí

Piráti nejsou podezřelí z žádné korupce a z výše uvedených trapností se asi oklepou, ale podstatnější je jiná věc. Jejich počáteční kouzlo může vyprchat. „Je jasné, že část hlasů, které jsme dostali ve volbách, byla vysloveně protestní a o ty už můžeme přijít,“ varuje Vojtěch Franta, který sice není členem Pirátů, ale kandidoval za ně a stal se před lety v Mariánských Lázních prvním pirátským starostou. Teď je místostarostou.



Proto je také podstatné, jakou práci Piráti už ve Sněmovně odvedli. Podle přehledu, který MF DNES poskytla jejich mluvčí, jsou podepsáni pod třinácti návrhy zákonů. Stali se tak mimochodem unikátní stranou někde napůl cesty mezi opozicí a vládou.

S opozicí prosazují zmírnění EET a s vládou třeba zákon, který usnadní přípravu dopravních staveb. Piráti se snaží kultivovat politiku skrze registr smluv nebo zákon, podle kterého nesmějí politici kumulovat funkce a brát dva platy.

Pomiňme teď, že žádný z výše zmíněných zákonů ještě nebyl definitivně schválen. Nejdál je usnadnění dopravních staveb, které už půjde do třetího čtení. Ale pořád chybí nějaká velká reforma, změna kalibru rovné daně, kterou by na sebe Piráti upozornili.

„Velká témata jsme už načali,“ nesouhlasí Kopřiva. A jeho poslanecký kolega Mikuláš Ferjenčík vyjmenovává tři zákony, které považuje za velké a důležité – zmírnění EET, zákaz dvojích platů pro politiky a registr smluv, který donutí k jejich zveřejnění i městské a státní firmy jako ČEZ a České dráhy.

Místopředsedové Pirátské strany Mikuláš Peksa, Jakub Michálek, Olga Richterová, předseda strany Ivan Bartoš a místopředseda Radek Holomčík vystoupili na tiskové konferenci při celostátním fóru Pirátů v Brně (6. ledna 2018 )

Nápad splněný ze 30 procent

Piráti vnesli do české politiky styl, jaký tu ještě nezažila. Na všechno mají čísla a tabulky, které se zveřejňují s téměř přehnanou pečlivostí. Na každé místo vybírají lidi co nejpoctivěji a co nejspravedlivěji.



O všem se u nich hlasuje. Až to působí skoro legračně. Tak třeba jejich „programový cíl číslo 10“, tedy slib zmírnit šikanu ze strany Ochranného svazu autorského. Na internetu se dočtete, že tento cíl byl splněn zatím ze 30 procent a Piráti nad ním strávili 1,20 hodiny.

V roce 2016 se Piráti načas dali dohromady s bývalým poslancem ODS Vlastimilem Tlustým, ale tomu se s nimi nespolupracovalo dobře.

Postěžoval si, že se nadchnou pro nějaké téma, ale už ho neumějí dotáhnout. „Pro mě jsou zklamáním. A myslím, že i pro velkou část voličů. Očekával jsem, že budou víc liberální než levicoví, ale s liberalismem nemají nic společného,“ tvrdí o Pirátech někdejší šéf poslanců ODS Vlastimil Tlustý, který před rokem a půl s Piráty naťukl revoluční téma v podobě „nepodmíněné mzdy“. Tu by dostávali všichni plnoletí občané Česka.

„Říkal jsem Pirátům, ať si vyberou. Buď se o tom naučí pár vět, se kterými se spokojí a budou je opakovat, nebo to musejí mít seriózně spočítané,“ říká Tlustý.

Voliči však zůstávají Piráty okouzleni pořád. V neděli zveřejněný volební model Kantar TNS pro ČT ukázal, že mají 14,5 procenta hlasů.