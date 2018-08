Platy politiků mohou vyskočit o 20 procent, Piráti tomu zkusí zabránit

„Dlouhodobě prosazujeme, aby se stát choval jako dobrý hospodář, proto považujeme za důležité, aby politici s tímto chováním začali u sebe. Pokud platy v zemi rostou průměrně tempem okolo 10 procent, je nepřijatelné, aby to byl u politiků dvojnásobek,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Vláda Andreje Babiše do Sněmovny zákon brzdící nárůst platů politiků poslala již v květnu, ale už tři schůze poslanci dokázali projednávání zákon bránit. Aby byl přijat včas, musí ho přitom poslanci začít schvalovat co nejdříve, vzhledem k tomu, že zákon čekají tři čtení, pak hlasování v Senátu a podpis prezidenta.

Jakékoli zdržení vydávané za snahu zákon upravit a vylepšit přitom poslancům zvýší plat o pětinu, což budí pozornost i vzhledem k tomu, jak se politici přetahují, o kolik mohou příjmy vzrůst státním zaměstnancům - zda o dvě, šest či o deset procent.

Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Od ledna příštího roku by základní plat poslance mohl být 83 400 korun a náhrady mají vzrůst až na 43 300 korun. Ve skutečnosti bere většina poslanců více peněz a to kvůli příplatkům za funkce ve výborech či klubech. U ministrů by se základní plat zvýšil ze 144 700 na 159 100 korun a náhrady z 21 100 na 23 200 korun.

„Podstatou návrhu je zachování 2,5násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře jako základu, ze kterého se odvozuje plat politiků, namísto zvýšení koeficientu na 2,75. Zachování stávajícího čísla by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun,” uvedl poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.

Když vláda s návrhem, který má zabránit prudkému růstu platů politiků, přišla, argumentovala, že bezprecedentní skokové zvýšení platů představitelů státní moci nepovažuje za přiměřené. Od té doby ovšem většina poslanců volí vůči návrhu taktiku pasivní rezistence a snaží se k výrazně vyššímu platu promlčet. Respektive vládní návrh vůbec ani nezačít projednávat. Jediní, kdo na to již několik týdnů upozorňují, jsou Piráti. Těch je však ve Sněmovně jen 22 z 200.