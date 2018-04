Piráti chtějí zákon proti čistkám ve firmách, když se vládě někdo znelíbí

14:23 , aktualizováno 14:23

Žádná vláda by podle Pirátů v budoucnu neměla mít možnost vyhazovat manažery polostátních firem, jak se jí zlíbí. „V přímém přenosu můžeme sledovat prorůstání Agrofertu a lidí z okolí Andreje Babiše do státní správy, zároveň i odstraňování těch nepohodlných, a to premiérem v demisi bez důvěry. Proto je nominační zákon stěžejní,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.