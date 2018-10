Stát by měl za nelegální billboardy vymáhat 40 milionů, vyzvali Piráti Ťoka

11:00 , aktualizováno 11:13

Ministerstvo dopravy ČR by mělo na majitele billboardů podat žalobu pro nedovolené obohacení. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek uvedli zástupci Pirátů, kteří si nechali zpracovat přehled nelegálních billboardů na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem. Objevily i billboardy, které vznikly v době, kdy to již zákon zakazoval.