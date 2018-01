Piráti chtějí donutit polostátní ČEZ, aby musel zveřejňovat smlouvy

Piráti s žádostí o podporu osloví i ostatní poslanecké kluby. „Vzhledem k faktu, že se návrh na zprůhlednění ČEZ objevil i v nedávno představeném programovém prohlášení Babišovy vlády, předpokládám, že novela projde legislativou hladce,” uvedl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.



„Politici v minulém funkčním období pod tlakem veřejnosti sice schválili zákon o zveřejňování smluv. Vzápětí jej však okleštili mnoha výjimkami. Výjimky se týkaly právě organizací, kde korupce hrozí nejvíce, a které jsou notoricky známé napojením byznysu na politiku. To je případ třeba ČEZ,” řekl Michálek.

Podle Pirátů je změna nezbytná, aby měla veřejnost měla účinný přístup k informacím o smlouvách státních a polostátních subjektů v řádu nejméně miliard korun ročně. Současná podoba zákona totiž umožňuje zcela skrýt informace o případných nevýhodných smlouvách.

„Argumenty o ohrožení konkurenceschopnosti daných podniků jsou liché. Politici si je v minulosti vymysleli jako jednoduché alibi, aby před veřejností obhájili výjimky, které pod tlakem lobbistů schvalovali. Obchodní tajemství se pochopitelně zveřejňovat nemusí ani po této novele,” uvedl Michálek. Jestliže je některá část know-how obchodním tajemstvím, pak uveřejnění v registru smluv nepodléhá.

„Daňový poplatník by měl mít právo vědět, jak se hospodaří s jeho majetkem. Zároveň, a to by si měli lidé uvědomit, energetická lobby plánuje další zdražování s odůvodněním růstu nákladů. Peníze nově vybrané od občanů se tedy budou muset někde utratit. ČEZ v registru smluv tedy může zabránit nejen tomuto zdražení, ale i již nyní problematickému vyvádění peněz firmám, které jsou různými subdodavateli služeb energetického giganta,” uvedl předseda strany Ivan Bartoš.