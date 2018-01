Bartoš obhájil post šéfa Pirátů. V příštích volbách chce porazit ANO

Podle stanov Pirátů musí představitelé strany tři měsíce po sněmovních volbách dát funkce k dispozici.

V internetovém hlasování získal v sobotu Bartoš 276 z 293 odevzdaných hlasů, nyní sjezd Pirátů pokračuje volbou místopředsedů.

Bartoš loni poprvé dovedl Piráty do Sněmovny, kde se stali se třetí nejsilnější stranou. Premiér Andrej Babiš nabízel Pirátům spolupráci, ale ti to odmítli. Už před volbami definovali dvacet programových podmínek a řekli také, že by nemohli být ve vládě s převahou ANO, ani v takové, kterou vede obviněný politik.

Do vlády až příště, řekl Bartoš. Piráti nepodpoří nikoho na Hrad

„Funguji v Pirátské straně už osm let,“ řekl Bartoš. A řekl, že tato strana je pro něj po rodině jednou z nejdůležitějších věcí v životě. Apeloval na pokoru členů strany. „Budeme konstruktivní opozice,“ uvedl. „Měli bychom se podílet na vládě v příštím volebním období,“ prohlásil také šéf Pirátů.

Politické strany podle něj většinou fungují jako byznys. „My fungujeme jako demokratická politická strana,“ tvrdil Bartoš. „Nemám skandály jako Věci Veřejné Víta Bárty, jako Agrofert Andreje Babiše,“ prohlásil.

„Vzhledem k tomu, že je přímá volba, Pirátská strana nepodpoří žádného kandidáta na prezidenta,“ řekl na celostátním fóru Pirátů Bartoš. „Ale svůj osobní názor na to, kdo by prezidentem měl být, ještě příští týden povím,“ řekl iDNES.cz předseda Pirátů.

Piráti si také budou volit místopředsedy a budou řešit i program. Celostátního fóra Pirátů se účastní každý člen strany. Většina jeho jednání se koná na internetu, podle stanov se ale přinejmenším jednou ročně musí uskutečnit i fyzické setkání celostátního fóra.