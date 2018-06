Piráti ve Sněmovně zakleknou na vládu kvůli směrnici o autorských právech

Bartoš prohlásil, že vydavatel nebo třeba internetový deník bude moci požadovat i od jakéhokoli člověka, který publikuje na internetu poplatek za to, že odkazuje na nějaký článek nebo umožňuje náhled na nějaký článek.

„Může to mít velmi zásadní dopad a vést k cenzuře internetu v evropských zemích a i v České republice,“ řekl šéf Pirátů. Směrnici, kterou naopak hájí evropští a čeští vydavatelé, podpořil tento týden výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Hlasování celého Evropského parlamentu o směrnici proběhne 4. července. Do té doby budou Piráti vést informační kampaň i přesvědčovat europoslance.

Pirátům vadí ještě jedna chystaná změna, která má zavést odpovědnost za obsah, který na sociální sítě či vyhledávače umístí uživatelé internetu. „V podstatě nutí poskytovatele služeb, což může být úložiště nebo třeba internetové fórum, povinnost kontrolovat tento obsah proti centrální databázi autorsky chráněných děl,“ řekl šéf Pirátů Bartoš. Tvrdí, že to může zasahovat do práv uživatelů internetu.

„Kdyby tato směrnice byla schválena, my použijeme naší sílu konstruktivní opozice. Piráti ve Sněmovně prostě zakleknou na vládu a zajistíme, aby transpozice a dopad do českého práva byla s co nejmenším omezením na svobody občanů na internetu v České republice i v rámci Evropské unie,“ řekl doslova Bartoš.

Vydavatelé hájí právo na odměnu i na ochranu obsahu

Zcela jinak vnímají chystanou směrnici evropští i čeští vydavatelé. „Dává vydavatelům jasný právní podklad pro to, aby mohli žádat od provozovatelů platforem a vyhledávacích služeb spravedlivou odměnu za to, že tito pro svou komerční činnost používají obsah vytvářený vydavateli,“ napsala do svého prohlášení Unie vydavatelů.

Vydavatelé zdůrazňují i potřebnost efektivní ochrany obsahu poskytovaného vydavateli před jeho komerčním využíváním subjekty, které se na jeho vytváření nijak nepodílí, což vede k ekonomickému oslabování vydavatelského odvětví v celé Evropě. „Jedině práva podobná těm, která požívá filmový, hudební či vysílací odvětví, mohou vydavatelům poskytnout efektivní možnost bránit svůj obsah,“ uvedla Unie vydavatelů, která si na rozdíl od Pirátů přeje, aby europoslanci směrnici na začátku července schválili.

Pirát Bartoš odmítá, že by jeho strana vedla kampaň v zájmu velkých korporací jako Google, Facebook či Twitter. „Tahle věc napadá samotnou podstatu internetu, který je založen na tom, že se články odkazují. My rozhodně nejsme ti, kteří by hájili zájmy celosvětových gigantů jako je Google a Facebook. Bráníme principy fungováni internetu, který je na hypertextu, odkazování a prolinkování založen,“ prohlásil šéf Pirátů. Proto chce jeho strana nyní organizovat setkání s občany a pokoušet se postoje europoslanců změnit.