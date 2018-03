Muže v převleku piráta zavřeli do Bohnic, zastal se ho až Ústavní soud

Čtyřicátník Jan Hrubý je na první pohled nekonformní člověk. Na veřejnosti chodí oblečený jako pirát, za pasem nosí křesadlovou pistoli a společnost mu občas dělá umělý papoušek sedící na rameni. „Všichni jsme piráti. Každý by chtěl hromadu zlata, chlastat rum a flákat se někde v „Karybníku“,“ přibližuje svoji životní filozofii Hrubý.

Před necelými čtyřmi lety se proti své vůli ocitl na šest dní v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Domnívá se přitom, že nedobrovolně hospitalizován byl právě kvůli svému zevnějšku a životním postojům.

Kvůli postupu lékařů se od té doby soudí, až do letošního února však neúspěšně. Obvodní, odvolací i Nejvyšší soud mu nevyhověly. Uspěl až se stížností k Ústavnímu soudu, podle jehož nálezu se zmíněné instance nedostatečně věnovaly dokazování.

Byl agresivní, napadl ošetřovatele, tvrdí lékaři

Vše začalo běžnou silniční kontrolou v červenci 2014. Policisté nabyli dojmu, že „pirát“ za volantem je pod vlivem omamných látek a převezli Hrubého do Nemocnice Na Bulovce, odkud jej lékařka poslala na vyšetření do Bohnic.

„Já jsem jí řekl, že nedám moč ani krev. A ona na mě, jestli se nechci podívat do Bohnic. Já to bral jako recesi, tak proč ne. Mě by zajímalo, co by mi na tu moji filozofii řekl psychiatr,“ popsal pro iDNES.cz Hrubý, který je přesvědčen o tom, že lékařka jej považovala automaticky za blázna kvůli jeho zjevu. K převozu podle něj přispělo i jeho „neustálé vtipkování“ během vyšetření.

V Bohnicích se pak rozhodli Hrubého hospitalizovat. Přijímací lékař uvedl, že muž byl pod vlivem marihuany, působil „neadekvátním dojmem“ a neměl „vizáž běžného oblečení“. Během rozhovoru sice spolupracoval, nevyhrožoval a snažil se odpovídat, jenže lékař usoudil, že se jedná o „závažný stav s rizikem nepředvídatelného chování“.

„Trpěl tělovými halucinacemi, konkrétně tvrdil, že má virus, který zamořuje svět, že má rakovinu, která mu vylézá z těla, že nechce dál žít a že jeho život nemá smysl,“ popsal například jeden z bohnických lékařů. Čtvrtý den hospitalizace prý pod vlivem duševní poruchy fyzicky napadl ošetřovatele.

S pobytem v léčebně Hrubý nesouhlasil a protestoval proti němu. Třetí den po příjmu jej personál přesunul do pavilonu zvaného „neklid“. Podle lékaře byl totiž nebezpečný, verbálně agresivní a byl odtržený od reality. Když odmítl předepsané léky, připoutali ho na lůžko a medikamenty mu aplikovali prostřednictvím injekce.

Hrubý však odmítl, že by někoho slovně či fyzicky ohrožoval. „Jak jsem třískl dveřmi, tak to byla známka, že jsem agresivní, a převeleli mě na jiný pavilon,“ popsal. „Já byl i ve vězení. Ve vězení víte, kdy vás pustí, takže psychicky netrpíte tolik jako v Bohnicích, když vás zavřou proti vaší vůli,“ dodal.

Hrubý rovněž upozornil na výpovědi policistů, kteří jej do léčebny dopravili. Podle nich byl sice zadržený výstředně oblečen a žertoval, ale nebyl agresivní a normálně komunikoval. Rozhodnutí o hospitalizaci je proto překvapilo. I svědek, který „piráta“ v Bohnicích navštívil, uvedl, že Hrubý byl pouze frustrovaný, a jak mu sdělil personál léčebny, údajné nebezpečné chování spočívalo ve zvyšování hlasu a domáhání se svých práv.

Posudek znalce je nadbytečný, rozhodl soud

Hrubý označil nedobrovolný pobyt v léčebně za zvůli lékařů a podal žalobu. Poukazoval například na to, že ani před hospitalizací, ani po ní nebyl kvůli duševním problémům léčen a nebral žádné léky. Jediným jeho dopravním přestupkem do té doby bylo nepřipoutání se bezpečnostním pásem.

Obvodní soud pro Prahu 8 však rozhodl v jeho neprospěch, při čemž se opíral hlavně o vyjádření přijímacího lékaře a odmítl žádost Hrubého na vypracování znaleckého posudku nezávislým psychiatrem. Předložené skutečnosti byly podle soudu „natolik průkazné, že výslech znalce byl nadbytečný“.

Odvolací soud pak neměl k práci obvodního soudu zásadní námitky a ani Nejvyšší soud se nedomníval, že byla porušena ústavní práva stěžovatele.

Hospitalizovaného „piráta“ se zastali až ústavní soudci, kterým se zdálo, že nižší instance se tak závažným zásahem do osobní svobody nezabývaly dostatečně. „Soudy požadavku na řádný přezkum převzetí stěžovatele do zdravotnického zařízení nedostály,“ konstatoval Ústavní soud, podle něhož přistoupil obvodní soud k provedení důkazů velmi nedůsledně.



„Provedl pouze výslech stěžovatele, svědka, dvou lékařů z Bohnic, z chorobopisu opsal dvě věty z vyjádření obou lékařů, tvrzení stěžovatele označil pouze za osamocené, výpověďmi eskortujících policistů se nezabýval vůbec, stejně jako stěžovatelovým návrhem na vypracování znaleckého posudku, což ani nezdůvodnil,“ stojí v nálezu.

Soudci se pozastavili i nad tím, že byl původní verdikt založen výhradně na názoru lékařů z léčebny, kteří u soudu stáli proti stěžovateli. Soud měl podle nich nepochybně přistoupit k zadání znaleckého posudku nestrannému psychiatrovi. Ústavní soud pokáral také odvolací soud a kolegy z Nejvyššího soudu za to, že se dovoláním Hrubého odmítli zabývat.

„Ve vyjádření jsme připustili, že postup soudů skutečně nebyl optimální, ale měli jsme za to, že tato pochybení neměla ústavněprávní rozměr. Ústavní soud vyslovil jiný názor a ten pochopitelně plně respektujeme,“ komentoval nález advokát Tomáš Němeček zastupující ve sporu psychiatrickou léčebnu. A upozornil, že Ústavní soud nepřezkoumával postup léčebny, ale shledal porušení práva na spravedlivý proces.

Jelikož všechny dosavadní rozsudky Ústavní soud zrušil, případ se vrátí k Obvodnímu soudu pro Prahu 8. A „pirát“ Jan Hrubý se při opakovaném líčení dočká toho, o co žádal, tedy vypracování znaleckého posudku.