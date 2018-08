Je zarážející, že jsou stále lidé, kteří okupaci zlehčují, říká šéf ODS

17:03 , aktualizováno 17:03

U pomníčku studentky Marie Charouskové, jedné z obětí sovětské okupace, v Praze na Klárově, si připomněli události 21. srpna 1968 a to, co po nich následovalo, opoziční občanští demokraté. Charouskovou zabili okupanti pět dnů po invazi vojsk Sovětského svazu a dalších zemí do Československa.