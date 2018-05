Přepadení Kvitové vyřešil tým na odložené případy. Pomohl anonymní tip

Více než rok od případu ● Dvacátého prosince 2016 mezi osmou a devátou ráno přepadává lupič s nožem v ruce tenistku Petru Kvitovou v jejím bytě. Do bytu se snaží dostat lstí a vydává se za pracovníka plynáren. Poté tvrdí, že jde na odečet vody. ● Kvitová týž den podstupuje čtyřhodinovou operaci šlach a nervů na dlani a prstech levé ruky. ● Osmého listopadu 2017 olomoucká policie případ odkládá. I přes desítky tipů veřejnosti a vypsanou odměnu se nepodařilo získat stopu, která by vedla k dopadení pachatele. ● Tip dostává policie letos v lednu. Případ znovu otevírá policejní útvar Tempus, který se specializuje na odložené případy. ● V úterý 22. května policie zatýká 54letého muže a žádá pro něj vazbu. ● Ve čtvrtek 24. května Okresní soud v Prostějově posílá podezřelého do vazby.