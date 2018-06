Muž, který zranil Kvitovou, brutálně přepadával a okrádal důchodce

„Policie! Otevřete,“ křikl v červnu 2009 šestadvacetiletý Jan před dveřmi vsetínského domu sedmdesátileté důchodkyně. Vystrašená seniorka žijící sama pootevřela dveře a do jejího třípokojového bytu vlítlo pět chlapů v kuklách. Ženu srazili na zem, dva z nich ji svázali pevnou izolační páskou a proletěli bytem. „Kde jsou prachy?“ sykl další z grázlů. Zraněná důchodkyně bezmocně ukázala ke skrýši v knihovně. Sebrali peníze, vybrali peněženku v předsíni a rychle zmizeli na setmělé verandě.

Scénář jednoho z patnácti přepadení, která se stala od konce roku 2008 do dubna 2010 na Prostějovsku, Hodonínsku, Vsetínsku, Brněnsku, Olomoucku a Šumpersku. Jedním z útočníků – spolužáků – v kukle byl i Radim Ž.

„Neměl jsem na zaplacení daní a potřeboval jsem peníze,“ vysvětloval mladík posléze u soudu, který jej v roce 2012 poslal na 7,5 roku do vězení.

Dvaatřicetiletý Radim Ž. se z vězení vrátil podmíněně, ale „sekat latinu“ dlouho nevydržel. V prosinci 2016 přepadl v bytě v Prostějově a pořezal na ruce tenistku Petru Kvitovou. MF DNES zrekonstruovala minulost útočníka.

Radim Ž. – původem z Ptení na Prostějovsku – měl dva sourozence a v mládí hrál fotbal. Ještě nedávno kopal – a skóroval – za klub SK Haňovice. „Já k tomu nepodávám žádné informace, nezlobte se. Neznal jsem ho,“ řekl MF DNES předseda fotbalového klubu SK Haňovice Radek Šperlich. Radim přitom hrál za klub poslední dva roky, a to pravidelně. Do posledního zápasu za tento klub nastoupil podle statistik v sobotu 20. května, tedy víkend před tím, než jej zadržela policie. Poslední gól vstřelil o týden dříve v zápase I. A třídy. Pro tým byl klíčový – za posledních šest odehraných zápasů vstřelil pět gólů.

Radim Ž. přitom mezi svými spoluhráči vyprávěl, že jeho škraloup z minulosti byl omyl. V roce 2012 dostal 7,5 roku vězení za přepadávání důchodců, kdy nejstarší oběti bylo téměř devadesát let. „Všichni ti kluci se znali ze základky. Byli tady z okolních obcí. Už tehdy nás překvapilo, že něčeho takového byli schopni,“ vypráví bývalá spolužačka mladíků. Gang tehdy dostal dohromady 37 let vězení. Nejvíce – 8,5 roku – mladík Jan, kterému soudce prokázal podíl na třinácti loupežích. Radim Ž. se přiznal ke dvěma.

Důchodce si vytipovávali jako montéři plastových oken

Dva dny před Štědrým dnem v roce 2009 zemřela v rodinném domě v Němčicích na Blanensku osmdesátiletá důchodkyně. Policie po roce zadržela a obvinila Zdeňka D., Lukáše K. a Luboše S., tři z mladíků, kteří později byli s Radimem Ž. obviněni z brutálního okrádání seniorů.



Kriminalisté na tomto případu tehdy popisovali, jak si gang důchodce, které přepadl a okradl, vytipovával. Všichni obvinění z vraždy pracovali jako montéři plastových oken. Seniorů se právě při montážích často ptali, zda neznají i další lidi, kteří mají peníze a chtěli by také nová okna. Ve skutečnosti jim takto lidé dávali tipy na osamocené důchodce. Okna měnili i zavražděné seniorce.

Krajský soud v Brně ale trojici pro nedostatek důkazů, že právě oni důchodkyni udusili, zprostil obvinění. Rodina se Radima Ž. po prvním rozsudku zřekla a jeho otec, žijící v bytovce v malé obci Ptení u zdejšího fotbalového hřiště, prohlásil, že se domů nesmí vrátit. A nevrátil. „Povídá se tu, že je to on, kdo přepadl Petru Kvitovou. Ten člověk už tady řadu let nebydlí,“ kroutí hlavou starosta Jiří Porteš.

Někteří důchodci, které banda přepadla, trpí dodnes posttraumatickou stresovou poruchou. Některé přitom okradli o stokoruny, jiné i o více jak sto tisíc nebo celoživotní úspory. Nejvíce – 530 tisíc korun – ukradli na Havlíčkobrodsku, kde loupili jen dva z nich. Právě Radim Ž. a Zdeněk D.

Ten, co pořezal Kvitovou

Všechna přepadení byla podobná – vyhlédli si většinou rodinné domky, majitele přinutili pod smyšlenými příběhy otevřít dveře, v kuklách vtrhli dovnitř a kradli peníze, kreditní karty a elektroniku. Dohromady za více než 1,2 milionu korun. K seniorům byli tak brutální, že většinou skončili spoutaní s modřinami nebo zlomenými žebry.

Gang přitom usvědčily hlavně pachové stopy na místech činu. „Nález pachových stop na tolika místech není náhodný,“ prohlásil soudce Daniel Plšek, který pětici soudil.



Radim Ž. se při vyšetřování snažil spolupracovat s kriminalisty. Část přepadení proto přiznal, ostatní obvinění mu ale vyčítali, že „s sebou stáhl i své kamarády“. Radim věřil, že si ale zajistí nižší rozsudek, vypovídal proto jak při vyšetřování, tak i před soudem. Když však dostal 7,5 roku vězení, odváděla ho ze soudní síně vězeňská eskorta značně naštvaného. „Soudce i státní zástupkyně by se měli léčit,“ křikl Radim Ž. při odchodu.

První soud jej odsoudil k osmi letům, odvolací Vrchní soud v Olomouci, u kterého státní zástupkyně žádala pro všechny mladé muže ještě přísnější tresty, mu jej snížil o půl roku.

„Dvaatřicetiletému muži z Prostějovska bylo sděleno obvinění pro trestný čin vydírání a byl vzat do vazby. Jedná se o muže, který byl v minulosti odsouzen pro obdobnou násilnou trestnou činnost. V současné době nadále probíhají úkony trestního řízení, kdy předpokládáme, že do konce července podáme návrh na obžalobu. Vzhledem k těmto skutečnostem a po dohodě s krajským státním zástupcem nebudeme poskytovat, vyvracet ani potvrzovat žádné informace,“ uvedla mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.Témuž Radimovi Ž. ale hrozí další vysoký trest, a to za přepadení světoznámé tenistky Petry Kvitové. Totožnost pachatele, který ji zároveň vážně zranil, policie dodnes úzkostlivě tají a ani žádné další podrobnosti nesděluje. MF DNES však jeho identitu potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Za přepadení, které je právně kvalifikované jako vydírání, si může Radim Ž. odsedět dvanáct let. A o tom, že je to pravděpodobné, svědčí i to, že před pár dny Petra Kvitová pachatele jednoznačně identifikovala mezi čtyřmi figuranty při takzvané rekognici.

Případ policie již jednou odložila, letos v únoru však zřídila nový pracovní tým složený z vyšetřovatelů týmu Tempus a z kriminalistů z Olomouce.

Sedm přeříznutých šlach

Na Kvitovou zaútočil lupič ráno 20. prosince 2016. Do domu se dostal pomocí lsti, kdy předstíral, že je revizní technik kotle.

V bytě Kvitové došlo k potyčce, kdy útočník tenistce držel nůž u krku. Když se Kvitová bránila, utrpěla řezné rány na ruce. Poté pachatel v bytě ukradl deset tisíc korun. Tenistka se po útoku podrobila náročné čtyřhodinové operaci, při níž jí chirurg Radek Kebrle sešil sedm přeříznutých šlach a dva nervy. Po operaci se ale rána rychle zahojila a Kvitová se již po pěti měsících vrátila na turnaje. Prostějovský tenisový klub vypsal za pomoc při dopadení útočníka odměnu sto tisíc korun, později ji neznámý sponzor, jehož jméno nebylo zveřejněno, navýšil dokonce až na půl milionu.