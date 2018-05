Útočník na tenistku Kvitovou pobýval mezi bezdomovci a bral drogy

Ta podoba byla, jako když se dívám na fotku. Bylo to až zarážející. Toho muže jsem bezpečně poznala, potloukal se tu po městě s narkomany a bezdomovci, říká sousedka Petry Kvitové z domu v Prostějově, kde došlo k přepadení.

„Už po zveřejnění identikitu nám tady všem připomínal mladého muže, který přespával s bezdomovci na Brněnské ulici v tom zchátralém baráku,“ vypráví další soused.

Ten už vám nic nepoví

Rozvaliny bývalého armádního areálu, ze kterého zůstaly jen obvodové zdi bez střechy a uvnitř místnosti plné nepořádku, se nacházejí pár bloků od tenistčina bydliště v Jezdecké ulici.

Dnes je objekt prázdný, bezdomovci se přestěhovali jinam. Připomíná je jen všudypřítomný nepořádek, odpadky a ohořelé věci – od pneumatik až po dvířka staré kuchyňské linky, kterými si tu někdo nedávno zatopil.

„Toho, co hledáte, znal nejlépe ‚Čert‘, ale ten už vám nic nepoví. Navíc stejně nevíme, jestli ten jeho kámoš je ten, co to udělal – z nás ho nikdo neznal,“ rozhodí rukama jeden z bezdomovců a sklepe tabák ze starých vajglů do pytlíku.

Za cigaretu se o sedmatřicetiletém bezdomovci Lukášovi, kterému se kvůli jeho tmavým vlasům, očím a bradce přezdívalo Čert, rozmluví. V polovině února právě v ruině armádního domu uhořel, když si tu v noci zatopil v místnosti šest krát osm metrů starými pneumatikami.

„Znali se nějak od kolotočů. Čert sbíral půl roku šrot do sběren a pak jezdil se světskejma s kolotočema po celej republice,“ dodá bezdomovec.

Potíže s věkem

Zarážející je však jedna věc: tajemný kamarád, který stejně jako bezdomovec „Čert“ měl být drogově závislý, byl zhruba třicetiletý. Právě po tak starém pachateli pátrala od počátku policie. Tomuto věku odpovídá také identikit, který tenistka Kvitová s policisty namalovala po útoku. Zadržený muž má však být podle České televize o mnoho starší – čtyřiapadesátiletý.

„Nikdo věkově tak starý mezi zdejšími narkomany není. Všechno jsou to partičky okolo třiceti let,“ říká jeden ze zaměstnanců protidrogového centra, který narkomany na Olomoucku dobře zná.

„Pokud je člověk dlouhodobým uživatelem drog, dochází ke značné devastaci tělesné schránky. Ve čtyřiapadesáti letech by byl troskou,“ podivil se nad identikitem a údajným věkem pachatele šéf neziskovky Podané ruce Lukáš Hrubý.

Odložený případ ožil Policisté zadrželi muže, který napadl 20. prosince 2016 tenistku Petru Kvitovou. Prostějovský okresní soud ho poslal do vazby, policie však o jeho identitě mlčí.

Zadržel jej speciální tým Tempus, který řeší odložené případy. Policie napadení Kvitové odložila po jedenácti měsících loni v listopadu. Třebaže se jí sešly stovky tipů od lidí, nevedly v té době k dopadení pachatele.

Jak kriminalisté nyní pachatele odhalili, není zatím jasné, nicméně podle jedné z verzí dostali zhruba v lednu anonymní tip.



Podle informací MF DNES se policisté zajímali o podezřelého už před několika lety, kdy jej podezírali, že se vždy pod záminkou, že je revizní technik, kontrolor či opravář, vloupal k seniorům a ty následně okradl.

Podobný scénář mělo i přepadení Petry Kvitové 20. prosince 2016 mezi osmou a devátou hodinou ranní. K ní do bytu se dostal poté, co se představil jako revizní technik, který jde zkontrolovat plynový kotel. V bytě ji však napadl a pořezal na levé ruce, kterou ji pak lékaři čtyři hodiny operovali.

Zranění ji vyřadilo z tenisu na dlouhé měsíce, vrátila se zpět na kurty na French Open 2017, kde došla do druhého kola. Po výborném začátku letošní sezony se pak Petra Kvitové vrátila do elitní světové desítky a aktuálně je osmá.