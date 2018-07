Stuchlík prodal podíl ve Fair Credit. Chci být transparentní, tvrdí

„Rozhodl jsem se k 31. červenci 2018 prodat svůj podíl ve společnosti Fair Credit. Vedly mě k tomu četné dotazy novinářů a fakt, že toto téma se objevovalo v každém rozhovoru. Překrývalo tak prostor pro témata Prahy a mojí kandidatury. Vnímám citlivě, že kandidatura na veřejnou funkci není slučitelná s některými podnikatelskými aktivitami. Chci být transparentní a otevřený a prodej je podle mě jediným správným řešením,“ uvedl v tiskové zprávě Stuchlík.

Kandidát dodal, že svůj podíl ve společnost prodal svému obchodnímu partnerovi Martinovi Nejedlému.

Stuchlík nahradil v čele kandidátky Patrika Nachera, kterého dříve v referendu vybrali pražští členové hnutí. Angažmá zakladatele společnosti Fincentrum ve Fair Creditu ovšem vzbudilo kritiku.



Server Echo24.cz upozornil na to, že společnost poskytuje půjčky do 150 tisíc, a to s úroky, které dosahují desítek procent. Navíc přičemž RPSN, roční procentní sazba nákladů, může překročit i dvě stě procent.

„Je to jedna z mnoha mých investic v rámci diverzifikace portfolia. Je to investice dlouhodobá, s návratností za mnoho let,“ sdělil Lidovým novinám Stuchlík. Půjčky jsou podle něj drahé, ale odpovídá to míře rizikovosti u tohoto typu úvěrů.

Výše úroků z půjček Fair Creditu, kterou uvádí web firmy, se pohybuje podle výše úvěru a délky splácení od 21 do 35 procent. Například u hotovostní půjčky 50 000 korun splácené po dobu 78 týdnů činí úrok 21,27 procenta a RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která udává, o kolik člověk zaplatí víc, dosahuje 157,85 procenta. V Indexu odpovědného úvěrování, který vydává organizace Člověk v tísni, se Fair Credit umístil třicátý ze 42 hodnocených společností.

O post primátora Prahy se Stuchlík utká s Bohuslavem Svobodou z ODS či šéfem TOP 09 Jiřím Pospíšilem, který vede kandidátku Spojené síly pro Prahu, kterou TOP 09 složila se STAN, Lidovci, stranou LES a Demokraty Jana Kasla. Sociální demokracie do boje vysílá náměstka ministra obrany Jakuba Landovského, Piráty vede Zdeněk Hřib.