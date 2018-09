Štěpánek ještě v létě ostře kritizoval ANO, hnutí ho nyní tlačí do RRTV

„Myslím si, že za situace, kdy mě někdo oslovil, abych se vrátil do veřejného života, se to tak nějak nehodí, aby to tam dál viselo,“ odůvodnil svůj krok serveru Lidovky.cz. Je si však vědom, že jeho vyjádření kdokoli už dávno zkopíroval.

Opětovná nominace Petra Štěpánka do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vyvolalo mnoho kontroverzí. V Radě totiž zasedal na přelomu tisíciletí několik let až do roku 2003, ve svém angažmá na sebe upozornil mimo jiné tím, že otevřeně vyzýval k likvidaci veřejnoprávní České televize jako zločinecké organizace, která by se podle jeho slov měla podminovat.

Nešetřil ani s kritikou ohledně hnutí ANO. „Miloši, s estébáckou vládou na čele se slovenským gaunerem můžeš jít leda tak do p**ele, a ne nám tvrdit, že to je vláda nás všech,“ reagoval například na svém facebookovém profilu, když druhá Babišova vláda v červenci získala důvěru Poslanecké sněmovny.

V dalším příspěvku uvedl, že mít ještě v roce 2018 cokoli společného s tímto hnutím je stejný zločin jako být ještě v roce 1989 členem KSČ. Oba příspěvky však také smazal.

Štěpánek podle Kolovrátníka nesplňuje zákonem daná kritéria

Ne všichni členové z hnutí ANO s nominací Petra Štěpánka souhlasí. Patří mezi ně například poslanec a předseda volební komise Martin Kolovrátník.



„Ať už s těmito výroky souhlasím či nesouhlasím. I kdyby nebyly namířeny proti hnutí ANO, jsou velmi extrémní,“ uvedl v pořadu newsroom České televize. „Podle mého názoru by členy této rady měly být silné osobnosti, velmi respektovaní, nezávislí odborníci, na kterých neleží stín pochybnosti,“ dodal. Štěpánek podle něj není kandidátem, jenž by splňoval zákonem daná kritéria.

O tom, zda publicista Štěpánek podporu hnutí získá, budou poslanci ANO diskutovat počátkem příštího týdne.