Soud pustil exšéfa ROP Kušnierze z vězení, žalobkyně to stížností přibrzdila

Bývalý ředitel ROP Severozápad Petr Kušnierz byl odsouzen v roce 2016. Kromě sedmiletého trestu musel zaplatit 750 tisíc korun. Tento rozsudek potvrdil minulý rok v dubnu i vrchní soud, ke kterému se odvolal.

U soudu uznal, že byl odsouzen po právu. „Jako člověk ve vedoucí a manažerské funkci jsem selhal,“ řekl při výpovědi. Dále uvedl, že pokud by byl propuštěn na svobodu, má zajištěné bydlení i práci jako administrativní pracovník v zemědělské firmě v Karlovarském Kraji.

Obvodní soud přihlédl k tomu, že Kusnierz byl již jednou na podmínku propuštěn, ve výkonu trestu se chová řádně, již uhradil peněžitý trest, a má zajištěné i zaměstnání a bydlení.

Pro Kušnierze nyní jde už o druhý pobyt ve vězení. Poprvé byl pravomocně odsouzen na pět let za přijímání úplatků a zneužití pravomoci. Ven z vězení se tehdy dostal na podmínku.

To bylo také jedním z argumentů státní zástupkyně proti podmíněnému propuštění. „Vzhledem k tomu, že pan odsouzený byl odsouzen souhrnným trestem, tedy za více trestných činů, tak to svědčí o tom, že to je osoba s tendencí k páchání trestné činnosti,“ uvedla u soudu.

Obhájce státní zástupkyni oponoval tvrzením, že Kušnierz páchal trestnou činnost v jednom určitém období, poté se již žádné trestné činnosti nedopustil, byl již jednou podmíněně propuštěn z výkonu trestu, a splňuje všechny podmínky pro podmíněné propuštění.

Regionální operační program (ROP) Severozápad provázely potíže od roku 2010. Postupně byli obviněni všichni ředitelé úřadu, úředníci i politici. Bývalá velvyslankyně ČR při Evropské unii Milena Vicenová v roce 2016 řekla, že ROP Severozápad byl Evropskou komisí vnímán jako ostuda ČR.

Spolu s Kušnierzem byl odsouzenn někdejší náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda, který dostal tříletou podmínku a zákaz činnosti v oblasti dotací. Podmíněný trest soud uložil i jinému bývalému řediteli ROP Severozápad Pavlu Markvartovi. Uřednice Regionálního operačního programu Irenu Kotlanovou dostala dvouletou podmínku.

Mezi obviněnými jsou bývalí členové ODS i ČSSD

V kauze šlo o ovlivňování projektů měst a obcí i soukromých investorů. Pavel Kouda měl v roce 2011 předložit úřednici ROP Ireně Kotlanové seznam projektů a požadoval, aby získaly dotaci. Spolu s Kušnierzem pak dosazovali externí hodnotitele projektů přímo bez losování. Na základě hodnocení expertů se rozhodovalo o přidělení dotací.

Kušnierz během procesu začal spolupracovat s policií a přivedl ji na stopu dalších kompliců, kteří se měli podílet na zneužívání dotací. Nakonec bylo obviněno více než 20 lidí, mezi nimi i bývalí vysoce postavení politici Ústeckého kraje.

Obviněn byl například bývalý senátor za ODS Alexandr Novák, kterého zadržela německá policie a v říjnu minulého roku byl vydán do ČR. Mezi další obviněné patří také bývalý šéf sociální demokracie v Ústeckém kraji Arno Fišera nebo podnikatel Daniel Ježek, kterého Kušnierz označil jako klíčového člověka, který projekty ovlivňoval. Ježek i Novák složili kauci ve výši asi šestnácti miliónů korun a jsou nyní vyšetřováni na svobodě.