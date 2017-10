Kandidovat na prezidenta může i hudebník Hannig, získal podporu poslanců

Hannigova kandidatura doputovala na ministerstvo už ve středu. „Včera naše zmocněnkyně v 16:45 odevzdala naší přihlášku k registraci podepsanou dvaceti poslanci. Stále ale rozšiřujeme paletu poslanců, nabíráme další a další, abychom měli reprezentativní vzorek,“ řekl iDNES.cz Petr Hannig.

Dvacet poslaneckých podpisů je minimum, které zákon stanoví pro účast ve volbách.

Na dotaz, kteří poslanci jeho přihlášku podepsali, Hannig odpovědět nechtěl. „Nebudu uvádět žádná jména. Jenom řeknu, že jsou z několika politických subjektů,“ dodal šéf strany Rozumní, která ve volbách získala 0,72 procenta hlasů.

Podpisy v současné Sněmovně nasbíral Hannig na poslední chvíli. Dnes totiž zanikne mandát poslancům, kteří do ní byli před čtyřmi lety zvoleni, nebo později nastoupili jako náhradníci z kandidátek. Pokud se jim tedy voliče nepodařilo přesvědčit, aby je znovu zvolili.

Podpořili ho poslanci na odchodu i nováčci

Hannig podle svých slov získal podpisy od končících i nových poslanců z několika politických stran. Svou kandidaturu oznámil už v polovině července a pokoušel se získat podpisy občanů, potřebných 50.000 se mu jich ale nastřádat nepodařilo. Rozhodl se proto jít cestou politické podpory a využil výměny poslanců po volbách.

Kdo má dostatek podpisů? Kandidáti, kteří tvrdí, že nasbírali přes padesát tisíc podpisů občanů:

Jiří Drahoš

Miloš Zeman

Michal Horáček

Vladimír Boštík Kandidáti, kteří tvrdí, že nasbírali přes dvacet podpisů poslanců a senátorů:

Jiří Hynek

Petr Hannig

Vratislav Kulhánek

Pavel Fischer





Podle stanoviska ministerstva vnitra totiž mohli kandidáti na prezidenta použít podpisy obou skupin poslanců, jak těch končících, tak nově přicházejících. Uchazeči o Hrad ale museli svou kandidaturu odevzdat na vnitru od pondělí do středy.

Hannig v červenci na tiskové konferenci řekl, že chce navazovat na politiku současného prezidenta Miloše Zemana, voličům ale chce nabídnout jinou formu chování. Hannigovu kandidaturu podpořila také krajně pravicová strana Národní demokracie Adama B. Bartoše.

Jednasedmdesátiletý Petr Hannig se o vstup do politiky pokoušel několikrát. Založil Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 pravidelně kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Loni při kandidatuře do Senátu v Praze 11 získal 2,3 procenta hlasů, jeho strana v letošních sněmovních volbách získala 0,72 procenta hlasů. Před pěti lety Hannig na prezidenta nekandidoval.