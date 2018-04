Dvakrát a dost, říká k pokusům ANO Fiala. Pověření k vládě by se nebránil

Tento týden je to přesně půl roku od parlamentních voleb a stále nemáme vládu s důvěru. Vaše ODS měla šanci být v dvoubarevné vládě. Proč k tomu nedošlo, není to promarněná příležitost pro vaši stranu?

Nejsem žádný blázen, který by nechtěl do vlády, ale pro tu vládu nikdy nebyly podmínky ze strany hnutí ANO. Od počátku směřovalo k jednobarevné vládě a všechny jeho kroky při ustanovení sněmovny sledovaly tento cíl. Už při ustavování Sněmovny se utvořila koalice s SPD a KSČM, která funguje dosud. Žádná možnost, aby ODS vůbec uvažovala o vstupu do vlády, tady nebyla.

Podle vás tedy Andrej Babiš směřuje stále k jednobarevné vládě? Dal přece nabídku sociální demokracii.

Jsme půl roku po volbách a to už je situace vážná, že tady nemáme vládu s důvěrou a nemáme ani vyhlídku na vládu s důvěrou. Cílem Andreje Babiše nepochybně je jednobarevná vláda jako optimální řešení. Ale viděli jsme, že i část hnutí ANO vidí jako problém, aby se vláda opírala o komunisty i stranu typu SPD Tomia Okamury. Nakolik jsou jednání s ČSSD míněna vážně, to se v tuto chvíli asi nikdo neodváží říci.

Podle vás by ČSSD dělala jen „fíkový list“ koalici ve Sněmovně?

Podle mě ano. Mohou nám členové ANO vykládat co chtějí, ale stačí se podívat na všechna klíčová hlasování ve Sněmovně, ve kterých o něco jde.

Působilo to tak, že pokud Andreji Babišovi nevyjde sestavování vlády, máte jako předseda druhé nejsilnější šanci zájem o pověření vy. Ale prezidentovi Miloši Zemanovi jste řekl, ať jmenuje premiérem jiného politika ANO. Znamená to, že ODS skrečovala, že by se v tomto volebním období mohla podílet na vládě?

Myslím, že společnost už si všimla, že jsem politik realistický a seriózní. Nemám rád výkřiky do tmy. Já bych se vůbec nebránil pověření sestavovat vládu a nepochybně bych takový úkol plnil s vážností a odpovědností vůči České republice. Ale na Hradě je Miloš Zeman, který opakovaně řekl, že pro něj připadá v úvahu jen Andrej Babiš, a opakovaně řekl, že hnutí ANO vyhrálo volby tak jasně, že to musí být někdo z hnutí ANO. Beru to vážně a říkám, že když to bude ve druhém pokusu někdo z ANO, tak je to legitimní a dá se to akceptovat. Ale k tomu jsem dodal - podruhé a naposled.

Babiš neuspěl v prvním pokusu. Ani se nesnažil uspět, což pokládám za naprosto neodpovědné. Situace pro to, abychom tu měli demokratickou většinovou vládu, je zablokovaná hnutím ANO, a je několik klíčů, jak ji odblokovat. Že premiérem nebude trestně stíhaná osoba, což je základní podmínka pro demokratické strany, aby do sestavování vlády vstoupily. Druhý klíč je ten, aby ve vládě ANO nemělo ministra vnitra a spravedlnosti. Pak není možné, aby tady někdo útočil na veřejnoprávní média, aby za situace, která tu je, měnil ústavu, a aby tady vedle koalice vládní existovala jiná ve Sněmovně.

Pověření se nebráním

Zaujala mě vaše slova podruhé a naposled. Znamená to, že o případný třetí pokus sestavovat vládu byste měl zájem vy?

Nepředbíhejme, jsme ve druhém pokusu. Já jen říkám, jaká jsou řešení, abychom dospěli k demokratické vládě.

Budu trvat na své otázce. Ústava počítá se třemi pokusy a vy jste řekl podruhé a naposled, tedy jen dvě šance pro ANO. Třetí by měl kdo?

Třetí pokus musí dostat někdo jiný. Logické by to bylo, když jsme na druhém místě ve volbách, ale nejsme ti, kdo drží karty. Žádnému pověření se nebráním, ale není to na programu dne. Jestli směřujeme k vládě, která se bude opírat o komunisty, a mám tomu tleskat, že tam nebude ještě další extrémistická strana, tak já tomu netleskám.

Žádná demokratická vláda bez ANO se sestavit nedá

Dovolte hypotetickou otázku. Kdybyste to pověření dostal, vynechal byste z toho ANO, nebo byste za nimi šel a řekl jim, že tam nesmí být trestně stíhaná osoba, nemohou mít vnitro a spravedlnost, ale jinak je možné se bavit?

Od toho jsme daleko. Na hypotetickou otázku odpovím hypoteticky. Pokud nechceme mít ve vládě žádný extrém ani z jednoho kraje politického spektra, tak se žádná vláda bez účasti ANO sestavit nedá.

Souhlasíte s prezidentem Milošem Zemanem, že budeme mít v Česku do konce června vládu s důvěrou?

To nedokážu říci. Nevím, jestli mám všechny informace, které má prezident. Jedna věc je pozitivní, a to, že máme nějaký termín. První pokus vlastně nebyl reálný a ve druhém pokusu probíhala jednání jen čtyři týdny a ještě mezi tím Andrej Babiš odjel na dovolenou. To nesignalizuje vážné sestavování koaliční vlády. Uvidíme, jestli to tak bude.

Za jakých okolností by poslanci ODS hlasovali pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb?

Od toho jsme ještě hodně daleko. My se sice předčasných voleb nebojíme a chápu, že jimi občas někdo straší, hlavně Andrej Babiš, ale jsou přece úplně na konci toho procesu, když se vyčerpají všechny možnosti.

Máme cíl mít víc než 200 starostů a získat aspoň čtyři senátory

I když nebudou volby předčasné parlamentní, stejně na podzim budou volby senátní a komunální. S jakými ambicemi do nich ODS jde?

Chceme nejen obhájit, ale také posílit své pozice. U komunálních voleb se ne úplně snadno stanovuje cíl v nějakých počtech. Máme přes 200 starostů a primátorů a tohle číslo chceme udržet, nebo i zvýšit. A pak je tu Senát, který je při situaci ve Sněmovně dnes důležitější, než byl dřív. Je třeba, aby uspěli kandidáti, kteří uspějí jak dominanci levice, tak dominanci populistů. Domlouváme se s jinými stranami odprava do středu, abychom si nevybíjeli kandidáty.

Jaká je pro vás hranice úspěchu v senátních volbách?

Obhajujeme čtyři mandáty, to je hranice úspěchu. Samozřejmě bychom jich chtěli víc.

Do Senátu bude kandidovat i několik neúspěšných prezidentských kandidátů - Drahoš, Fischer, Hilšer. Je někdo z nich, proti komu nepostavíte svého kandidáta, ale řeknete voličům, to byl byl dobrý senátor, volte ho?

Jednání jsou v plném proudu a směřují k nějakému výsledku, ale i tuto variantu zvažujeme. Dokážu si představit v některých případech podobnou variantu spolupráce, jako jsme to udělali u kandidatury rektora Mikuláše Beka v Brně.

Ve volbách můžeme podpořit někoho z kandidátů na Hrad

Takže je možné, že v Praze podpoříte někoho ze zmiňované trojice?

Ano, to je možné, ale ještě jsme se definitivně nedohodli. Můžeme postavit ve všech obvodech svého kandidáta a bude to kandidát kvalitní, ale jsme připraveni v některých případech v zájmu výsledku v České republice to neudělat a podpořit některého z těch kandidátů, o kom budeme přesvědčeni, že bude prosazovat rozumnou politiku.

Existuje ještě nějaká forma Demokratického bloku (ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09)?

Neexistuje. Jsme schopni spolupracovat tam, kde je to užitečné. To neměla být platforma spolupráce čtyř středopravých stran, nebo stran od středu doprava. To bylo jen spojení poslaneckých klubů při volbách do Sněmovny, protože tehdy ta situace vypadala, že je zablokovaná. Dnes zpětně vidím, že zablokovaná nebyla, že vedla jednoznačně k cíli vytvořit to za pomoci koalice s KSČM a SPD, ale to tehdy nebylo tak zjevné. My jsme vytvořili Demokratický blok, ale na začátku jsme do toho pozvali i Piráty a ČSSD, kteří nechtěli. Řekli jsme také, že to také skončí, jakmile skončí ustavování Sněmovny.