Dolínek: Na předsedu ČSSD jsem ještě mladý, v čele bych bral Hamáčka

Budete kandidovat do nového vedení na sjezdu ČSSD v příštím roce?

Myslím, že nikoliv. Díky voličům jsem měl tu čest stát se poslancem Parlamentu České republiky, kde jsem členem hospodářského výboru. Je to jeden z nejnáročnějších výborů a je potřeba se mu věnovat. Mám také rozdělanou práci v Praze, týká se městského okruhu a rozjetí výstavby metra D. Tu práci bych chtěl do listopadu dokončit. Takže nejsem toho názoru, že bych byl pro vedení sociální demokracie nyní přínosem. Vedení strany mohu být nápomocen jako poslanec.

Nemáte dojem, že nikomu z vás se do vedení sociální demokracie nechce? Že nikdo nechce být sociálnědemokratickým lídrem?

Tak to není. Já jsem připraven být místopředsedou.

Místopředsedou ano, ale co předsedou?

Co se týká předsednictví sociální demokracie, nemyslím, že jsem v politice dorostl do potřebné velikosti.

Stanislav Gross se ale například stal šéfem sociální demokracie v mnohem nižším věku.

Ano. On však ještě předtím, než se stal předsedou strany, fungoval jako poslanec, předseda klubu a podobně. Jedna věc je být v Praze na úrovni náměstka primátorky, umět jednat s ministerstvy a umět jednat uvnitř strany. A druhá věc je být předsedou nejtradičnější strany v zemi. Je to velká odpovědnost a podle mého názoru by to pro tyto měsíce neměla být má role.

Kdo by to tedy měl být?

Těch lidí může být několik. Určitě se můžeme podívat mezi naše hejtmany. Tam je třeba kolega Netolický nebo Běhounek. To jsou lidé, kteří určitě mohou být tvářemi sociální demokracie.

Ale zase nemluvíme o předsedovi.

Máme Honzu Hamáčka. Myslím, že za čtyři roky ve vedení Sněmovny ukázal, že umí řídit takovouto instituci. Zároveň byl v jedné z nejvyšších ústavních pozic České republiky. Pan Hamáček by svoji kandidaturu určitě mohl zvážit. Musíme však počkat, která jména padnou. Pořád je čas, aby se takoví lidé objevili, zhruba do desátého, patnáctého ledna, než budou krajské konference. Já si za sebe umím například představit třeba Petra Víchu. Podle mě je velmi dobrý politik a starosta.

Petr Vícha ale není příliš známý. Nepotřebuje sociální demokracie spíše někoho, kdo je opravdu známý a dokáže přesvědčit veřejnost? Podle průzkumů veřejného mínění to vypadá, jako kdyby sociální demokracie byla na strmém pádu a neuvědomovala si, že teď potřebuje něco nového a radikálně odlišného.

Já si to rozhodně uvědomuji, že je potřeba se posunout jinam. Jedna věc je hrát ve Sněmovně velmi silnou stranu, která se musí jasně vyjadřovat. To je nyní ale poměrně obtížné. Schvalujeme rozpočet, který navrhl náš premiér a obsazují se jednotlivé výbory.

Jste pro to, aby sociální demokracie nějakým způsobem spolupracovala s vládou Andreje Babiše, tolerovala ji, nebo do ní vstoupila?

Uvidíme, čeho se premiérovi podaří dosáhnout přes Vánoce. Desátého ledna je poměrně brzy, na druhou stranu je to skoro měsíc na jednání o jeho podpoře. Nemyslím si, že zde je nyní role sociální demokracie.

Kde?

Určitě v Parlamentu. Nemůžeme jít do vlády, kvůli které bychom se museli vzdát některých principů. Stále si myslím, že vzdát se zdanění církevních restitucí byla chyba. Některé body jsou zkrátka natolik zásadní pro nás a naše voliče, že kvůli tomu nemůžeme opustit naše principy jen abychom seděli ve vládě. Co se týče leaderů, myslím si, že sociální demokracie má velmi širokou základnu primátorů, starostů a dalších.

A tam byste hledal?

Je potřeba se podívat do různých úrovní, ať už krajských zastupitelů nebo Senátu. Jim bude potřeba dát šnaci na posílení role a dát jim větší podporu, aby mohli k veřejnosti promouvat. Myslím si, že obměna je velmi přirozená a musí přicházet.

Jaký je váš osobní názor na podporu prezidentského kandidáta? Měla by ČSSD těď vyslat signál svým voličům, koho podpořit v prezidentských volbách?

Já jsem byl dlouhé roky předseda Mladých sociálních demokratů. Tam nyní proběhlo vnitřní elektronické referendum a s 56 procenty vyhrál pan Drahoš. Pan Zeman zůstal až na třetím místě. To jest signál mladé sociální demokracie. Já osobně si myslím, že se někomu omlouvat a vysílat signál „pojďte volit“ jako to teď dělá třeba pan Zeman, je úplně zbytečné.

Vy osobně se ztotožňujete s Mladými sociálními demokraty? Máte podobné preference?

Nemyslím si, že pan Drahoš je ten nejlepší kandidát. Je tam i pan Hilšer a další zajímavá jména. Já osobně budu volit odpovědně podle programu a podle toho, aby daný člověk opravdu zastával naše principy. To je podle mého názoru to nejdůležitější. V tuto chvíli si neymslím, že by si sociální demokracie měla zkoušet na tomto tématu lovit body. Nebyli jsme schopni vyjádřit na jaře a v září, tak není důvod abychom se někdy těď, zoufale 20. prosince, vyjadřovali. Bylo by to zbytečné.