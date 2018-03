Pět let papeže Františka. Ukázal milou tvář církve i touhu po změnách

Jorge Mario Bergoglio byl favoritem ve volbě papeže už v roce 2005. Do čela římskokatolické církve se však tehdy dostal Joseph Ratzinger, který v únoru 2013 ze zdravotních důvodů rezignoval. Třináctého března už nad Sixtinskou kaplí stoupal „fumata bianca“, tedy bílý kouř, který oznamuje zvolení nového papeže.

Cesta Bergoglia až do vedení církve přitom nebyla lehká. Potomek italských imigrantů se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. V 21 letech vstoupil do jezuitského řádu. Kněžským svěcením prošel v roce 1969, kardinálem se stal až o 32 let později.

Chilská kontroverze Zřejmě největší kritiky se František v čele církve dočkal za obhajobu chilského biskupa Juana Barrose, jenž údajně kryl zneužívání nezletilých kněžími. "V den, kdy mi přinesou proti Barrosovi důkaz, promluvím," řekl papež. "Není proti němu ani zrnko důkazu. Všechno jsou to pomluvy. Je to jasné?" dodal. Později se omluvil za to, že svým projevem mohl urazit případné oběti kněžského zneužívání. Barros byl dlouholetým blízkým spolupracovníkem kněze Fernanda Karadimy, kterého Vatikán v roce 2011 uznal vinným ze sexuálního a psychického zneužívání mladistvých. Některé z Karadimových obětí požadují Barrosovo odvolání, neboť podle nich o Karadimově chování věděl a nezasáhl. Barros obvinění odmítá. Karadimovy oběti si už v roce 2002 stěžovaly církevním činitelům, ti jim ale tehdy neuvěřili. Teprve když se obvinění dostala na veřejnost, začal Vatikán případ v roce 2010 vyšetřovat a následně zakázal Karadimovi církevní činnost.

Do funkce papeže vstupoval s celou řadou „nej“. Stal se vůbec prvním papežem z amerického kontinentu a prvním jezuitou v čele církve. Neevropského papeže měla římskokatolická církev naposledy v osmém století.

Chudý mnich jako vzor

Unikátní byl Bergoglio i při výběru svého papežského jména. Od března 2013 si nechává říkat František na počest Františka z Assisi. Toto jméno si nezvolil náhodou, mělo ukázat cestu, jakou chtěl vést církev. „František z Assisi byl člověkem chudoby, člověkem míru, člověkem, který miluje a ochraňuje stvoření,“ zdůraznil po svém zvolení.

Během prvních pěti let v čele církve zdůrazňoval návrat ke skromnosti. Duchovní by podle Františka měli sloužit především nemajetným a lidem žijícím na okraji společnosti. Vyjděte z izolace svých kostelů a kazatelen a služte chudým, vyzývá kněží a církevní hodnostáře.

Nejde přitom pouze o prázdná slova. František se snaží jít příkladem. V posledních letech zřídil blízko Vatikánu místa, kde se mohou lidé bez domova osprchovat, oholit a nechat ostříhat. Uspořádal pro ně také soukromou prohlídku Sixtinské kaple a vloni v listopadu hostil 7000 bezdomovců přímo ve Vatikánu. Letos v lednu zase pozval 2100 lidí z okraje společnosti do cirkusu.

V souvislosti s uprchlickou vlnou posledních let papež často hovořil o nutnosti pomáhat lidem prchajícím ze svých domovů. Na jaře 2016 sám poskytl ubytování několika rodinám, které utekly před válkou v Sýrii. V úřadu dosud papež navštívil 22 zemí. Hned v prvním roce ve funkci se stal osobností roku podle časopisu Time.

V listopadu dostal František jako dárek vůz Lamborghini:

VIDEO: Nový papamobil? František dostal Lamborghini Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

František se však nepouštěl pouze do mediálně vděčných témat, s jejichž prezentací mu pomáhá člen kontroverzní Opus Dei Greg Burke. Papež se rovněž snaží o reformy uvnitř Vatikánu. Nařídil například audity v Ústavu pro věci víry (IOR), který spravuje peníze Vatikánu a katolických organizací po celém světě. Ústav proto na sklonku roku 2013 vůbec poprvé v historii zveřejnil své hospodářské výsledky.



IOR spravuje aktiva klientů ve výši přibližně 6,3 miliardy eur a vede zhruba 18900 účtů, především klientů z řad duchovních a kongregací, ale i civilních zaměstnanců Vatikánu či ambasád akreditovaných při Svatém stolci. Mnoho pochybných účtů Vatikán po auditu zrušil.

Rozvody, interrupce a homosexuálové

V roce 2016 papež zveřejnil diskutovaný dokument s názvem Amoris laetitia (Radost lásky). V něm se dotkl celé řady citlivých témat včetně rozvodů či adopcí dětí homosexuály. „Je důležité, aby rozvedení lidé, kteří žijí v novém svazku, věděli, že jsou součástí církve, že nejsou exkomunikováni,“ napsal František.

V dokumentu, který se rodil přes dva roky na základě konzultací dvou synod, se také říká, že církev by již neměla „házet kamenem“ na ty, kteří přestali žít podle ideálu evangelia týkajícího se sňatků a rodiny.

Před časem umožnil papež všem katolickým kněžím udělovat odpuštění ženám, které podstoupily interrupci a touží po rozhřešení. Neznamená to, že by umělé přerušení těhotenství papež schválil, podle jeho slov zůstává z hlediska církve „těžkým hříchem, neboť ukončuje nevinný život“.

Pohled papeže na homosexuály se v posledních letech mění. Ještě v roce 2010, kdy byl arcibiskupem Buenos Aires, Argentina jako první latinskoamerická země zlegalizovala sňatky homosexuálů. František tento krok kritizoval jako „destruktivní záměr proti plánu Boha“ a adopce dětí gayi označil za „formu diskriminace dětí“.

František jako první papež v historii řečnil v americkém Kongresu:



VIDEO: František jako první papež řečnil v Kongresu. Mluvil o uprchlících Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve funkci papeže však svůj postoj zmírnil. Homosexuálové by podle něj měli být věřícími respektování. V červenci 2013 například prohlásil: „Pokud je někdo gay a hledá Boha a dobrou vůli - kdo jsem já, abych ho soudil?” Registrované partnerství lidí stejného pohlaví však stále odmítá.

Konzervativní nepřátelé

V červnu 2016 František oznámil, že ustaví komisi, jež prozkoumá možnost nejnižšího kněžského svěcení pro ženy. Podle hlavy katolické církve jsou ženy v roli jáhnů „možností dneška“ a o změnách pravidel by se mělo mluvit i proto, že tento úřad ženy zastávaly i v období raně křesťanské církve.

Kvůli podobným krokům si nejen ve Vatikánu nadělal celou řadu nepřátel, zejména v konzervativních náboženských kruzích, připomíná The Guardian. Vlivní duchovní se dokonce podle zákulisních informací snaží reformy papeže sabotovat.

Loni v září se proti změnám v církvi postavilo na šedesát konzervativních katolických kněží, teologů a věřících. Františka v otevřeném dopisu obvinili z šíření kacířských myšlenek. Nařčení papeže z podpory hereze se přitom v náboženských kruzích naposledy objevilo v roce 1333.

„Zákony církve říkají, že kompetentní osoby v církvi nemohou mlčet, když některý z pastorů vede věřící na scestí,“ uvádí dopis. Jeho autoři na závěr Františka žádají, aby své myšlenky poupravil v souladu s tradičním církevním učením.

Papež však s mírností sobě vlastní odmítá, že by měl ve Vatikánu nepřátele. „Neřekl bych, že mám odpůrce. Víra nás všechny spojuje. Přirozeně každý z nás vidí situaci jinak,“ řekl před časem italskému listu la Republica František, podle kterého „láska přesvědčuje a vítězí“.