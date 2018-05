Hamáček odtajní kandidáty ČSSD do Babišovy vlády tolerované komunisty

Sám Hamáček plánuje usednout na post ministra vnitra, politicky nejsilnější pozici, kterou může ČSSD ve vládě Andreje Babiše získat. „Je to resort, který je dlouhodobě vnímán jako resort policie, což já pokládám za chybné vnímání tohoto resortu. V širším slova smyslu má na starost bezpečnost obyvatel, spadá pod něj integrovaný záchranný systém. To hlavní, co je dnes problém na ministerstvu vnitra, není policie, ale ta část agendy, která je trošku přehlížená, a to je státní správa,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Hamáček.

Otazník je nyní nad ministerstvem zahraničí. Na ten Hamáček až dosud počítal s europoslancem Miroslavem Pochem, kterého ale zásadně odmítá prezident Miloš Zeman. V Ostravě, kde se ve čtvrtek sešel s šéfem ČSSD, Zeman na dotaz, jestli by akceptoval Pocheho na post ministra zahraničí, odvětil „ne“. Poche totiž v prezidentské volbě podporoval Zemanova soupeře Jiřího Drahoše. Alternativou je v ČSSD diplomat Jan Kohout, který už byl ministrem zahraničí ve vládách Jiřího Rusnoka a před tím i ve vládě Jana Fischera.

Prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman

Sociální demokracii má připadnout i ministerstvo zemědělství. Favoritem na tento post je prezident Agrární komory Miroslav Toman, který byl rovněž ministrem v Rusnokově vládě.

ČSSD má v Babišově druhé vládě mít i ministerstvo práce a sociálních věcí. „Na ministerstvo práce a sociálních věcí jsou z mého pohledu dva kandidáti. Buď Gabriela Nekolová, nebo Petr Krčál z Vysočiny, bývalý náměstek hejtmana pro sociální věci,“ řekl iDNES.cz Hamáček.

Páté křeslo, které Babiš ČSSD nabídl, je ministerstvo kultury. V souvislosti s ním zaznělo několik jmen, vesměs žen. Jihočeské hejtmanky Ivany Stráské, místopředsedkyně ČSSD a krajské radní na Vysočině Jany Fialové či bývalé poslankyně Vlasty Bohdalové.

Babiš chce jména ministrů za ANO říci až podle výsledku referenda ČSSD. Pokračovat ve vládě nechtějí ministr spravedlnosti Robert Pelikán, zahraničí Martin Stropnický, jenž míří na post velvyslance v Izraeli, a dopravy Dan Ťok. V ohrožení je také ministryně obrany Karla Šlechtová.

Zemanova náhradní varianta, šéf ČEZ Beneš místo Babiše

MUŽ V POZADÍ. Šéfy ČEZ Daniel Beneš na tiskové konferenci Miloše Zemana krátce po jeho vítězství v prezidentské volbě.

Páteční Lidové noviny a Deník napsaly, že prezident Miloš Zeman má připravenou náhradní variantu, kdyby Babišova vláda s ČSSD a KSČM neprošla. A to vládu v čele s šéfem elektrárenské společnosti ČEZ Danielem Benešem. Ten stál vedle prezidenta a jeho poradce Martina Nejedlého na pódiu, když Miloš Zeman podruhé vyhrál prezidentskou volbu.

Pokud by tomu chtěl Babiš zabránit, mohl by se pokusit přesvědčit alespoň 120 poslanců, aby se Sněmovna rozpustila a konaly se předčasné volby. V takovém případě by sebral Zemanovi trumfy z rukou.