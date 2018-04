Psí kmet zachránil tříletou holčičku, která se zatoulala v buši

Případ se stal ve státě Queensland v regionu Southern Downs. Když tříletá Aurora odešla ze svého domu, rozjelo se masivní pátrání, do kterého se zapojilo přes sto lidí. Holčičku do nehostinné buše následoval starý pastevecký pes Max, kterému je už 17 let a je částečně slepý a hluchý.



S dítětem zůstal šestnáct hodin a přečkal s ním noc, během které se vyděšené děvčátku uchýlilo pod skalní převis. Zpravodajský web BBC poznamenává, že touto roční dobou se teploty v australské divočině pohybují kolem 15 stupňů Celsia.

Vyděšení rodiče holčičku našli následující ráno asi dva kilometry od domova. „Vyběhla jsem na kopec a nahoře ke mně přišel pes a odvedl mě přímo k ní,“ uvedla matka dítěte Leisa Marie Bennettová pro australskou stanici ABC.

Zvíře se dočkalo chvály ze všech stran a místní strážci pořádku ho jmenovali čestným policejním psem. „Dokážu si představit, že to tříleté dítě bylo v noci pořádně vyděšené a prochladlé. Pes mu byl dobrým společníkem a udržoval ho v teple. Dopadlo to dobře,“ prohlásil inspektor Craig Berry.