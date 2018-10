S padlým vojákem se vrátili i Bred a Doky. Oba psi musí opět do výcviku

Tříletý německý ovčák Bred a dvouletý belgický ovčák Doky se vrátili do vlasti společně se svým psovodem. Nyní jsou podle Magdaleny Dvořákové z Generálního štábu Armády ČR už v centru v Chotyni.

„Oba psi musí také do karantény, která trvá 28 dní. Jde o standardní proces. Pak musí oba znovu do výcviku a dostanou nového psovoda,“ vysvětluje Dvořáková dobu následujících dnů a týdnů.

Oba psi už za sebou prohlídku mají a podle náčelníka Centra vojenské kynologie - Chotyně, podplukovníka Andreje Vítka, dopadla dobře.

„Jsou pod dozorem veterináře a nenašel žádná zranění. Jestli jsou vystresovaní nebo něco podobného je otázka na lékařského odborníka, kterým já nejsem. Na první pohled jsem si ničeho nevšiml, ale psi jsou a budou pod dohledem,“ popisuje náčelník centra.



Oba ovčáky teď čeká rozdílná cesta. Potřebují nové vedení, neznamená to ale, že budou i nadále spolu. „Nejsou na sebe vázaní, nejsou jako sourozenci. Může se stát, že je dostane jeden psovod, jako tomu bylo doteď, není to ale jisté. Záleží na několika faktorech, rozkazech nebo jak jim půjde výcvik. Každý z nich má jiný a každý má svá specifika. Také si s novým psovodem nemusí oba sednout. Těch možností je momentálně několik a bude chvíli trvat, než se zase vrátí do služby,“ vyjmenovává Vítek.

Tříletý Bred je v armádě už dva roky, o rok mladší belgický ovčák Doky o rok méně. Mise v Afghánistánu byla u obou jejich premiérou. Náčelník výcvikového centra Andrej Vítek nám popsal, jak jejich život u armády vypadá.

Psi sloužící v armádě Současné počty psů v Armádě ČR se nyní pohybují od dvou do tří stovek. Záleží na zdravotním stavu, celkové kondici, chování nebo stáří psa.



Před zařazením do výcviku se psi hodnotí přísným měřítkem. Každého vykupovaného jedince v rámci výběrového řízení zkouší armáda v 10 kritériích. Pod drobnohledem je povaha psa, reakce, poslušnost, a další.



„Vykupujeme psy od jednoho do tří let. Musí splnit potřebná kritéria, jdou do výcviku a pak se přidělí psovodovi. Ve většině případů jsou spolu celou psí kariéru. Můžou ale nastat nenadálé události, například zdravotní důvody jednoho či druhého, na které musíme reagovat. V tu chvíli jsme schopni psa přidělit jinému psovodovi. Není to běžné, neděláme to standardně, ale je to možné,“ popisuje náčelník Centra vojenské kynologie - Chotyně, podplukovník Andrej Vítek.

„Jakmile se pes dostane k novému psovodovi, probíhá proces socializace, budování vztahu mezi sebou. Aby si na sebe navykli, důvěřovali si. Musí si na na sebe zvyknout oba dva, ani jeden není stroj,“ vysvětluje části výcviku Vítek.

Psi jsou profesionálové, ne domácí mazlíčci

Armádní psi během svojí kariéry můžou zažít několik misí nebo ani jednu. „Záleží na tom, kde jsou zrovna potřeba,“ říká náčelník výcvikového centra. Slouží v zahraničí, doma nebo třeba u ministerstva obrany.

Nejsou to ale univerzálové. „Výcvik rozdělujeme na dvě skupiny. První se zaměřuje na cvičení strážních a hlídkových psů. Druhá skupina se zaměřuje na výcvik psů pro speciální pachové práce, to znamená vyhledávání zbraní, drog a výbušnin,“ vysvětluje Vítek.

„Nefunguje to tak, že jeden pes umí všechno. Pes z jednoho výcviku neovládá to samé, co pes z druhého výcviku. Jsou to specialisté a profesionálové,“ dokresluje měsíce a léta služebních psů Vítek.

Rotný Tomáš Procházka byl vášnivým kynologem a pro armádu vycvičil několik desítek psů. Padlý voják byl povýšen in memoriam do hodnosti štábního praporčíka.