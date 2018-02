PEREME SE S ČEŠTINOU: Psaní i/y v obtížnějších případech

Čeština v praxi Jak napsat dopis úřadům... Dotazy, podněty, stížnosti, žádosti a další dopisy adresované úředníkům sice mají svůj řád, ale není tak striktní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Před tím, než začnete psát − lhostejno jestli vlastnoručně, na počítači nebo psacím stroji − dobře si promyslete, co chcete sdělit. Pište jednoduše, vyhýbejte se květnatým slovům i dlouhým souvětím. Kroťte své emoce, žádné arogantní výrazy do úředního styku nepatří. „Pokud lidé píšou dotaz na úřad, měli by se snažit sepsat svůj dopis srozumitelně a jasně, snažit se sdělit podstatné skutečnosti. Na druhou stranu si nemusí dělat starosti s perfektní úplností obsahu, ať prostě sdělí, co považují za podstatné, a pokud budeme potřebovat něco doplnit, tak je vyzveme,“ říká tajemník Úřadu městské části Brno-střed Petr Štika. Na začátek dopisu napište své jméno, adresu a telefonní či e-mailový kontakt pro odpověď. Připojte i jméno obce a datum, kde a kdy jste dopis sepsali. „Je jasné, že všichni nemají možnost psát dopis na počítači, v případě ručně psaného dopisu je tak důležité dbát na čitelnost písma, stává se, že nejsme schopni i při vší snaze část textu rozluštit,“ nabádá tajemník Štika. Následuje oslovení, například Vážený pane starosto... Pokud neznáte jméno úředníka či nevíte, komu dopis adresovat, napište stručně téma dopisu, třeba Žádost o odkoupení pozemku. „Rozhodně nevadí, že pisatelé neznají konkrétní jméno, komu dopis směrovat. Úřady mají z tohoto důvodu podatelny, kde pracovníci poštu třídí a přidělují podle tématu konkrétním odborům nebo zodpovědným pracovníkům,“ objasňuje Štika. Poté, co jste úřadům napsali, co jste chtěli, podepište se. Dopis můžete odevzdat přímo na už zmiňované podatelně úřadu nebo poslat poštou či e-mailem.