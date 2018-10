Trump zbohatl díky podvodům, tvrdí list. Nesmysl, oponují prezidentovi právníci

6:55 , aktualizováno 6:55

Americký prezident Donald Trump se v 90. letech minulého století dostal k realitnímu dědictví po svém otci z velké části daňovými podvody. Napsal to na základě vlastního obsáhlého vyšetřování list The New York Times. Právníci prezidenta obvinění popřeli jako stoprocentně smyšlené.