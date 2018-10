Babiš lituje rozpadu Československa, s Pellegrinim se neshodl na euru

Největší událostí v naší společné historii je podle Pellegriniho atentát na Heydricha, rok 1989 a vzepření fašismu. Sametovou revoluci vyzdvihl také Babiš, společně se získáním demokracie.



Peter Pellegrini stojí za přijetím eura, Slováci si podle něj na měnu zvykli, málokdo přepočítává ceny, mají pohodlnější cestování a ekonomika už je stabilní. Babiš kritizuje stav eurozóny a nabádá k celkové reformě.



„Členové eurozóny doplácejí na ostatní neschopné státy. Nejvíc vždycky na jednáních křičí ti, co mají mizerné výsledky, jako je Řecko nebo Itálie. Eurozóna by byla samozřejmě vhodná pro firmy, ale ne pro lidi. Přijetí pro mě teď není téma, jako například schengenský prostor. Já jsem za českou korunu rád,“ popsal v diskuzi na TV Nova český premiér, podle kterého by spoustě zemí pomohlo vrátit se ke svým měnám.

Tisíce Slováků míří do Česka za lepším

Přes dvacet tisíc studentů na vysokých školách je ze Slovenska. Podle Pellegriniho ale nejde o odliv mozků. „České školy jsou na vysoké úrovni, ale spousta slovenských škol je také na špičce. Pro mě je důležité, kolik studentů se vrátí, ne kolik jich odchází. Jen ať sbírají zkušenosti v Praze, Londýně, Madridu a podobně. Ale pak je přijdou uplatnit do rodné kotliny,“ řekl předseda slovenské vlády Peter Pellegrini a dodává, že slovenské školství potřebuje investice, hlavně v technických oborech.



Nikdo k nám z unie nepřijel Klausovu kritiku toho, že na oslavy republiky nepřijeli vrchní představitelé evropské unie, považuje Babiš z úst jednoho největších českých euroskeptiků za úsměvné.

Ze Slovenska k nám míří také velké množství dělníků, podle odhadů zhruba 115 000 lidí. „To je problém celé Evropy, nedostatečná pracovní síla,“ shodli se oba premiéři. „Potřebujeme vyšší porodnost, vytvořit podmínky vysokoškolákům, motivovat zaměstnavatele k tomu, aby jim vyhověli s polovičním úvazkem, potřebujeme mít dostatek školek, škol a kvalitního vzdělání,“ vyjmenoval Andrej Babiš.

„K nám se stěhují tisíce lidí také proto, že jsme bezpečná země. U nás se mohou lidé projít noční Prahou bez problémů, to v Londýně nebo Paříži nejde,“ dovysvětlil Babiš statistiky.

Společné jednání V4 je klíč k prosazování zájmů

Český premiér kdysi označil V4 jako přežitek. To už ale podle něj dneska neplatí. „Že je V4 klišé a že nám Poláci nikdy nepomohli, to platilo v době, kdy jsem byl ministrem financí. Doba se ale změnila, nyní má V4 silný hlas. Je to o lidech, my si rozumíme, funguje mezi námi chemie. Reprezentujeme 65 milionů lidi a díky tomu prosazujeme v Evropě svoje zájmy,“ říká český premiér Andrej Babiš.

Ke komu má z dvojice Maďarsko a Německo předseda slovenské vlády Peter Pellegrini blíž se mu těžko vysvětlovalo. „Záleží na tom, jaké je téma. Chceme zůstat tam, kde se rozhoduje, potřebujeme udržovat vztahy, vést dialog. Německo je pochopitelně významnější partner ekonomicky, ale nechceme se takto vymezovat. Musíme konverzovat se všemi - s Německem, Maďarskem i Francií,“ vysvětloval v debatě premiér Pellegrini.

28. října slaví na Slovensku jednorázově

Naši východní sousedé na dnešní den vyhlásili státní svátek, poprvé v historii. Podle Petera Pellegriniho to ale není proto, že by se za vznik republiky styděli.



„Naopak, i my jsme hrdí na založení Československa. U nás mám ale tolik státních svátku, že spíše diskutujeme o tom, že by se měly nějaké zrušit. Navíc jde podle mě spíše o to, co nosíme v srdci, než co je v kalendáři,“ uzavřel předseda slovenské vlády Petr Pellegrini. Že by ale 28. říjen zůstal na Slovensku jako státní svátek i do budoucna si nemyslí a považuje jej za jednorázovou záležitost.

