Česká policie zadržela Nikulina předloni v říjnu na základě amerického zatykače. O jeho vydání ale usilovalo také Rusko. Kvůli podezření z rozsáhlých kybernetických útoků na sociální sítě a počítačové systémy vydala Česká republika Nikulina minulý týden do USA.

„Přítomnost pana Nikulina na našem území v postavení, v jakém byl, byla hodnocena ze strany našich tajných služeb jako velké bezpečnostní riziko. Proto jsem nechtěl tu situaci dále protahovat nad nezbytně nutnou dobu,“ řekl ministr v rozhovoru pro iRozhlas.cz.

Podrobnosti o bezpečnostním riziku neprozradil. „Obávám se, že nemohu zacházet do detailů. Řekněme ale, že se zdálo, že je tu velký zájem na tom, aby to vydání do Spojených států bylo zmařeno. To je asi všechno, co k tomu mohu říci,“ uvedl Pelikán.

Vydat Nikulina do USA byl ministr rozhodnut již několik týdnů. Čekal, až budou splněny odkladové podmínky. „Jednak na rozhodnutí Ústavního soudu, jednak na rozhodnutí městského soudu o správní žalobě. Tam zákon stanoví, že musím čekat na rozhodnutí o správní žalobě,“ uvedl Pelikán. U kasační stížnosti to zákon takto nestanoví, dodal.

Ruský hacker Jevgenij Nikulin Během slyšení zadrženého ruského hackera Jevgenij Nikulina byli v budově soudu přítomní těžce ozbrojení policisté. (24. listopadu 2017)

Česká justice rozhodla, že vydání Nikulina je přípustné jak do USA, tak do Ruska. Jeho stížnost ústavní soudci neveřejně odmítli minulý týden. Pelikán pak rozhodl o vydání do USA, kam údajný hacker odletěl v noci na pátek.

„Skutečně jsem čekal, až budou splněny odkladné podmínky, které tam byly. Pak už nebyl důvod to dále protahovat,“ dodal. Už dříve uvedl, že žádost USA o vydání Nikulina byla důvodnější než ta ruská.

Pelikán podle svých slov své stanovisko nekonzultoval s nikým z vedení ANO. „To byla skutečně moje pravomoc a moje zodpovědnost. Zároveň jsem věděl, jaké stanovisko k tomu má premiér i ministr zahraničí. To je logické,“ řekl.