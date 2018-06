Policie obvinila samozvaného krále pedofilů. Učil 10 let tanec ve školkách

V soukromí si říkal Plyšáček, založil web pro pedofily a prohlásil se za jejich „pedokrále“. Tvrdil, že jim chce pomáhat, aby nebyli nebezpeční.

Nyní jej policie viní z toho, že sexuálně zneužil několik holčiček. Soud ho poslal do vazby. Ukázalo se, že v některých školkách nechávali externího lektora s dětmi o samotě, jinde na ně dohlížela jen uklízečka.

Rozsáhlý případ vyšetřuje středočeská policie. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nebudeme poskytovat žádné informace. Na případ je uvaleno informační embargo, figurují v něm nezletilí,“ sdělil mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Podle informací MF DNES byl muž před pár týdny s osmiletou holčičkou v restauraci v Lysé nad Labem. Dívku osahával a choval se k ní tak nevhodně, až si toho všimla prodavačka a vše natočila na mobil. Záběry předala policii, která později v mužově počítači nalezla spoustu fotografií a videí s holčičkami ze školek.

Na jedné třeba sedí u klavíru a na klíně má dítě. Další fotografie jsou údajně mnohem drsnější a na jedné dokonce zneužívá holčičku na táboře. Kriminalisté posléze obvinili i matku dívenky, s níž byl muž v Lysé nad Labem. Zjistili, že žena svou dcerku prodávala.

S dětmi pracoval přes deset let

Petr D. měl přitom dlouhé roky k dětem velmi blízko. Podle informací MF DNES založil agenturu, se kterou objížděl školky po celé Praze. Dělal to přes deset let a školek byly desítky, podle policistů až padesát. „Znala jsem ho, viděla jsem jeho hodiny v naší školce, dokonce dělal i tábory pro děti,“ vzpomíná ředitelka školky v Praze 4.

Petr D. tančil s dětmi ve školce asi tři roky, pak spolupráce skončila. „Nebylo to kvůli žádnému problému, jen jsme si vzali jógu a jiný druh cvičení,“ řekla ředitelka. Dušuje se, že na jeho hodiny vždycky někdo dohlížel. „Nebyl s nimi rozhodně sám, vedle byla uklízečka,“ řekla s tím, že dnes už externí lektory školka nebere.

Na uklízečku se odvolávala i ředitelka další pražské školky. „My máme školku ochráněnou, na kterýkoli kroužek, kterýkoli,“ zdůrazňovala, „vždy dohlíží učitelka nebo uklízečka.“

Ve školce na východním okraji Prahy byl naposledy před dvěma roky. Ani tady nebyl podezřelý. Obviněný muž si prostory v areálu školky pronajímal a od rodičů dětí vybíral peníze. Obvykle 800 korun za pololetí, nebo rovnou 1 600 korun za celý školní rok.

Tady na něj ale nedohlížel nikdo. „Rodiče podepsali souhlas, že si děti přebírá lektor a po dobu kroužku za ně zodpovídá on,“ sdělila ředitelka. Spolupráce skončila, když školka zrušila všechny kroužky.

Starostka: Prověřujte externisty

Politici v obvodech, které školky zřizují, se brání, že o lektorových sklonech nevěděli. „V době, kdy v mateřských školách, nejen u nás, ale i v jiných městských částech, na základě žádostí rodičů taneční kroužky vedl, bohužel naše školky takové informace neměly,“ řekl radní Městské části Praha 4 pro školství a mládež Jaroslav Míth.

„V souvislosti s touto a podobnými kauzami vyzvala městská část Praha 20 své příspěvkové organizace, aby externí pracovníky prověřovaly a v průběhu jejich činnosti i nadále kontrolovaly,“ reagovala starostka Hana Moravcová.

Sexuologové svým klientům rozhodně nedoporučují, aby pracovali s dětmi. „Zvyšuje to riziko, že někdy svoji deviantní, pedofilní touhu neovládnou. To je stejné, jako kdyby se nás zeptal abstinující alkoholik, jestli mu doporučíme, aby pracoval v hospodě. Tak nedoporučíme, samozřejmě,“ řekl sexuolog Ondřej Trojan.

Přezdívku Plyšáček i jeho web Trojan zná. „Upozornili mě na něj někteří z mých pacientů, tak jsem se na to podíval. Je to už několik let a připadalo mi to v mezích korektnosti,“ řekl.

Na druhou stranu pedofilova práce s dětmi může být podle Trojana přínosem. „Když svoje pedofilní sklony transformují do toho, že vedou skautské tábory nebo podobné kroužky a nic si k dětem nedovolí, tak je to optimální. Jednou jsem přišel do styku s mužem, který vedl skauty a říkal, že občas je to pro něj těžké, ale už to dělá řadu let a nikdy neměl nejmenší problém, všechny touhy si odžívá ve fantaziích. Proti tomu nelze nic namítnout,“ míní sexuolog.

Pobuřoval i ostatní pedofily

Plyšáček býval členem Československé pedofilní komunity, známé jako Čepek, která sdružuje podobně deviantní jedince. Tam měl ale neustálé konflikty s ostatními. Administrátoři mu pohrozili vyloučením kvůli nevhodným narážkám v chatu.

Citujeme z těch mírnějších. V červenci 2015 napsal: „Potřeboval jsem podržet od někoho igelitku. Matka od Janičky řekla, že mi ji Janička podrží. Já na ni – před asi 10 dospělými: Ty mi podržíš?“ Když se jeden z členů komunity ohradil s tím, že by se nedivil, kdyby mu nějaký tatínek jednu „natáhl“, Plyšáček odpověděl: „Já bych si ji natáhl či roztáhl sám. Stačilo by, kdyby mi ji přivedl...“

Petr D. nakonec komunitu opustil a v prosinci 2015 si založil vlastní. Označil ji jako „bezpečné sídlo obdivovatelů holčiček“. Cílem byla údajně osvěta, teoretické studium či „rady od zkušenějších pedofilů, jak ovládat vášně“.

Sám o sobě na webu píše, že jeho zájmem je studium dětské sexuality a líbí se mu dívky od 1 do 10 roků. Mezi jeho nejoblíbenější odkazy patřily holčičky v plavkách, z nichž mnohé jsou na fotkách ve vyzývavých pózách.

Reportér MF DNES narazil na jeho bizarní web už před dvěma roky. Tehdy souhlasil s rozhovorem. „O jistou popularizaci stojíme, jelikož mnoho nepodchycených pedofilů žije bez dohledu a mohou být nebezpeční dětem,“ tvrdil. Dál však trval na tom, že chce zůstat v utajení. „Mám mladšího syna, učím mnoho dětí, jsem dosti známý, předčasný coming out by znamenal obrovské množství bolesti pro nesmírné množství lidí.“ Nakonec si rozhovor rozmyslel.