Lež a neotravuj! V léčebnách seniorů dochází k nelidskému zacházení

Devadesátiletou Marii Hladíkovou převezli loni v červnu do LDN v Novém Bydžově. Ač trpí Alzheimerovou chorobou, byla tehdy ještě čiperná a aktivní. Dokonce až příliš čiperná. Poté, co se snažila opakovaně utéct domů, nasadili jí lékaři sedativa, po kterých přestala chodit sama na toaletu a stal se z ní nemohoucí „ležák“.

„Dávali jí plenky, i když měla vůli chodit sama na záchod. Plínku si strhávala a přelézala pelest postele. Chtěla, aby jí někdo pomohl na záchod. Jenže to bylo pro personál obtěžující. Tak jí nasadil lékař sedativa,“ líčí její dcera Marie Klapšťová.

Dnes její matka bydlí v Domově pro seniory v Chlumci nad Cidlinou a opět se o ni bojí. Reportérka MF DNES se společně s ní vypravila na návštěvu a na vlastní oči viděla, že bez pomoci příbuzných se s třesoucíma rukama za celý den nenapije a nenají. Lahve s pitím stojí netknuté u postele a druhý den se vylévají. Bezmocný ležící starý člověk, kterému je zle, pak marně volá o pomoc, protože nedosáhne na zvonek.

Vše je v pořádku, tvrdí LDN

Hrozné zkušenosti mají lidé i s léčebnou dlouhodobě nemocných v pražských Vysočanech. Rodinná přítelkyně Hany Řezníčkové se tam dostala po zlomenině klíční kosti. „Místo doléčování ji dali plenkové kalhotky, ačkoliv s pomocí by mohla na WC. Bylo to pro ni velmi ponižující a nechápala, proč to po ní chtějí. Co hůř, nedozvonila se tři hodiny na personál, aby jí kalhotky vyměnil,“ říká Řezníčková.

Děsy z péče o svého přítele má také Jitka z Orlové. Do tamní LDN se Štefan dostal po banálním úrazu. Nikoho by nenapadlo, že se po pár týdnech změní v člověka, kterému vezmou veškerou důstojnost. Dnes bezmocně leží na posteli, na rukou má připevněné rukavice, které stěží sám sundá. Ačkoliv měl vůli sám chodit na WC, dostal plenu.

„Běžně ho nechají ve vlastních výkalech ležet několik hodin denně,“ popisuje jeho družka Jitka. Stěžuje si, že kvůli nedostatečné hygieně má velké kožní problémy, a tak mu ruce zabalili do velkých rukavic, aby se neškrábal a neobtěžoval personál.

Vedení uvedených zařízení špatné zacházení s pacienty popírá. „Zásadně odmítáme tvrzení, že bychom pacientům podávali tlumivé léky z důvodu snížení jejich přirozené aktivity,“ uvedl zástupce primáře LDN Nový Bydžov Eutym Mátis.