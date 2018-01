Poslanecká imunita by se měla omezit, řekl ústavní soudce Rychetský

Rychetský se pro iRozhlas.cz k poslanecké imunitě vyjádřil v době, kdy bude Sněmovna znovu jednat o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

Policie chce Babiše i Faltýnka obvinit kvůli padesátimilionové dotaci pro Farmu Čapí hnízdo. Oba podezření odmítají a hovoří o politické motivaci stíhání. Sněmovna je v minulém funkčním období ke stíhání vydala, nyní o nové policejní žádosti rozhoduje znovu, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím imunitu v plném rozsahu.



Rychetský se k poslanecké imunitě vyjádřil obecně, její rozsah je nyní podle něj přehnaný, když se vztahuje na jakékoliv podezření z jakýchkoliv trestných činů spáchaných kdykoliv, kdekoliv, i době před vznikem poslaneckého mandátu. „Jsem názoru, že uzrál čas k omezení poslanecké imunity na akty, výroky a skutky, které jsou vykonány v době výkonu poslaneckého mandátu. Je v zájmu parlamentu, aby ve všech jiných případech vždy rozhodl o vydání,“ doplnil.

Ministru spravedlnosti Robertovi Pelikánovi (ANO), který označil policejní žádost o vydání Babiše a Faltýnka jako účelovou a načasovanou před volby, by podle Rychetského slušela větší zdrženlivost.

Obecně se předseda Ústavního soudu vyjádřil také k otázce iRozhlasu, jestli by imunita chránila poslance hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, pokud by se dopustili výroku za hranicí zákona. „Připouštím, že míra svobody projevu zákonodárce při výkonu mandátu je velmi široká a může být chráněna imunitou. Kdyby tak ovšem činil mimo výkon mandátu, třeba na Twitteru, bylo by na místě vydání,“ řekl.