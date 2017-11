Každý kandidát jen jeden podpis. Rychetský by změnil volební zákon

Ministerstvo vnitra oproti předchozím prezidentským volbám umožnilo, aby poslanec či senátor mohl podpořit víc prezidentských kandidátů. Někteří ústavní právníci ale tento výklad zpochybnili. Zaregistrování takových kandidátů podle nich může být napadeno u soudu. Vnitro ale na svém postoji trvá.



„Je to nepochybně chyba volebního zákona. My jsme ho kritizovali už při první volbě prezidenta a jasně jsme naznačovali, že by se měl změnit, a on se změnil nedostatečně,“ uvedl Rychetský. Podle Filipa bude zpřesnění zákona potřebné. Zároveň ale podotkl, že by zodpovědný politik neměl dát svůj podpis více než jednomu kandidátovi.

Pokud by byly podpisy zpochybněny, ohrožena by byla především kandidatura bývalého premiéra Mirka Topolánka, případně i lékaře a aktivisty Marka Hilšera. Rychetský se ale domnívá, že podpisy nikdo nezpochybní: „Já si myslím, že k tomu nedojde. Mně se zdá, že všichni kandidáti jsou slušní a že nikdo z nich si nebude chtít v předvolebním období poškodit renomé vyvoláním soudních sporů,“ řekl.

Seznam senátorů na svých kandidátních listinách již dříve ČTK poskytli bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a Hilšer. Jejich přihlášky na ministerstvo vnitro podpořil zároveň jen jeden senátor, lidovec Lumír Kantor.

Pod Topolánkovou kandidaturou se objevují také jména senátorů, kteří podpořili i Hilšera, nebo Fischera. V médiích se objevila jména deseti členů horní komory. Čtyři z nich jsou zároveň uvedeni i na kandidátkách Fischera a Hilšera. Fischerovi a Topolánkovi současně podepsali kandidaturu Jiří Oberfalzer (ODS), Tomáš Czernin (TOP 09) a Leopold Sulovský (nestraník zvolen za hnutí Ostravak). Na kandidátních listinách Topolánka a Hilšera by měl být zároveň uveden František Bradáč (KDU-ČSL).