Ruští komunisté nasadili proti Putinovi selfmademana s vizáží Stalina

„Přestaňte lidem krást peníze. Přestaňte lidem tvrdit, že si žijí dobře, když jsou na tom mizerně,“ bouřil Grudinin podle Financial Times minulou sobotu na adresu současné vlády v Domě spisovatelů v centru Moskvy. „Začněte dodržovat ústavu Ruské federace, která zaručuje bezplatné vzdělávání a zdravotní péči a podle níž penzisté mají právo na důstojný život!“



V kampani slibuje znárodnění strategických podniků, bank a telekomunikací, pevné ceny potravin a jízdného. Zároveň volá po lepším podnikatelském prostředí, ostřejším boji s korupcí a nastolení vlády práva. A navrch přidává špetku nacionalismu. „Rusové by si měli žít lépe než ti, nad nimiž jsme zvítězili ve válce,“ prohlásil v prosinci s jasným odkazem na Německo.

57letý selfmademan se může pochlubit, že má za sebou reálné výsledky. Přes dvacet let stojí v čele Leninova sovchozu, úspěšného zemědělského družstva v Moskevské oblasti, v němž také drží téměř poloviční podíl. Ovocná farma, na které si Moskvané mohou sami nasbírat například čerstvé jahody, loni vykázala obrat 4 miliardy rublů (1,46 miliardy korun).

Grudinin rád opakuje, že většinu zisku investuje do zaměstnanců. Buduje pro ně prostorné byty, parky, hřiště a školy a zajišťuje jim daleko lepší zdravotní péči a penze, než které obyčejným Rusům poskytuje stát. Průměrná mzda v Leninově sovchozu je podle Grudinina 78 000 rublů (asi 28 500 korun), tedy více než dvojnásobek ruského průměru.

Spekulace kolem majetku

Svůj podnik líčí jako ostrov socialistické utopie v nemilosrdném moři ruského kapitalismu. „Když se mě lidé ptají, proč kandiduji, tak říkám, že chci, aby všichni lidé v Rusku žili jako my žijeme tady. Vím, že je to možné,“ říká muž, který hřívou stříbrných vlasů a nápadným knírem vzdáleně připomíná Josifa Stalina.

„Putin je unavený. Už by skončil, ale musí najít nástupce“ Rozhovor s analytikem Markem Galeottim

Tvrdí také, že žije ve stejném domě jako jeho traktoristé. Podle majetkového přiznání, které ze zákona předkládají všichni prezidentští kandidáti, je ale na tom o něco lépe. Za posledních šest let vydělal 157 milionů rublů (57 milionů korun) a agentura Interfax uvedla, že vlastní cenné papíry za 7,5 miliardy rublů (2,8 miliardy korun). Spekuluje se také o napojení Leninova sovchozu na impérium oligarchy Romana Abramoviče.

Grudinin v úterý informaci Interfaxu o miliardovém jmění popřel. „Jsou to poctivě vydělané peníze,“ hájil své příjmy a zdůraznil, že kromě vysokých příjmů má i vysoké výdaje - údajně na léčení příbuzných v zahraničí. Podle majetkového přiznání Grudinin začátkem kampaně zrušil všechny své účty v rakouských bankách, kde měl uloženo 14,4 milionu rublů. Údajně se zbavil i cenných papírů.

Zpestření voleb

Za ruské komunisty ve čtyřech z posledních pěti prezidentských voleb kandidoval jejich předseda Gennadij Zjuganov. Grudinin členem komunistické strany není, ale podle svých slov s ní v mnohém souhlasí. V minulých letech byl členem Putinovy vládnoucí strany Jednotné Rusko.

Už nyní je jasné, že nová tvář komunistické strany nepředstavuje pro současného šéfa Kremlu žádnou velkou hrozbu. Poslední průzkum ukázal, že Grudinin by v březnových volbách měl získat asi šest procent hlasů (Zjuganov v roce 2012 dostal téměř 18 procent), Putin asi 81 procent.

Většina pozorovatelů ruské politické scény se shoduje, že Grudinin je podobně jako celá komunistická strana součástí státem řízené hry na demokracii - Putina sice kritizují, ale nikdy se proti němu nepostaví. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že nový komunistický kandidát se objevuje ve státní televizi. O tom si Alexej Navalnyj, kterému účast ve volbách pro jistotu zatrhli, může nechat jen zdát, poznamenává The Washington Post.

Jahodový selfmademan s vizáží Stalina je tak podle analytiků vedle kandidatury „neposlušné“ celebrity Ksenije Sobčakovové dalším pokusem kremelských stratégů přinést do letošních voleb trochu oživení a zajistit vyšší volební účast. „Komunistická strana je provládní partají integrovanou do státního politického systému. Změnu v čele kampaně by proto neměl nikdo považovat za odvážný kousek, o kterém úřady nic netuší,“ poznamenal analytik Jevgenij Minčenko.