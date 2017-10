Bývalý diplomat Fischer je oficiálně dalším kandidátem na prezidenta

„Jeho kandidátní listinu dosud podpořilo 17 senátorů a senátorek napříč politickým spektrem. Signatáři jsou senátoři zvolení za ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ČSSD,“ uvedla jeho mluvčí Nikol Klevcovová.

Fischer za klíčový bod svého programu označuje moderní stát s prezidentem, který garantuje spravedlnost a solidaritu. Chce otevřít Pražský hrad, aby byl přirozenou součástí města a státu. Navrhuje provést audit hospodaření hradní správy, ale i bezpečnostní audit. Prosazuje rovněž orientaci na Západ, spolupráci se státy NATO a zapojení do úsilí, které směřuje k reformám EU, uvedla Klevcovová.

Kdo má dostatek podpisů? Kandidáti, kteří tvrdí, že nasbírali přes 50 tisíc podpisů občanů: Jiří Drahoš

Miloš Zeman

Michal Horáček

Vladimír Boštík Kandidáti, kteří tvrdí, že nasbírali přes dvacet podpisů poslanců, nebo deset podpisů senátorů: Jiří Hynek

Petr Hannig

Vratislav Kulhánek

Pavel Fischer



„Nabízím zkušenost dvaceti let ze státních služeb. A můžu vám říct, že celá řada věcí, kdyby se nastavila nově, strategicky, tak by nás mohla posunout dopředu. Tohle je moje zkušenost úředníka, který viděl, že se resorty spolu nedokážou dohodnout, nebo že tady chybí společně formulovaný zájem něco prosazovat. Tam si myslím, že můžu přinést zkušenost, kterou ostatní nemají, s výjimkou současného prezidenta,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz na dotaz, proč by měli voliči dát hlas právě jemu.



Pavel Fischer se narodil v roce 1965 v Praze. Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později v Ženevě studoval sociální učení církve a v Paříži prestižní Vysokou školu administrativy. Vedl politický odbor v kanceláří bývalého prezidenta Václava Havla a působil také jako velvyslanec ve Francii a Monaku. Končí nyní coby ředitel agentury STEM, aby se mohl věnovat kampani.